Gijs van Dijk-beschuldigster Cornelia (K)laster gaat keihard nat in rechtszaak

Wie is hier nou de lasteraar

NOS Journaal dacht: dit is echt Heel Erg

Pijnlijke uitspraak voor de NOS, u weet wel, van de NPO, die volgens Joop van den Ende altijd gelijk heeft, gisteren in de zaak van Cornelia Klaster tegen de Rest van de Wereld in het algemeen en de PvdA en Gijs van Dijk in het bijzonder, over haar klacht wegens grensoverschrijdend gedrag. Die is namelijk gebaseerd op drijfzand, vermeende PTSS en totale waanzin. "De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat Cornelia Klaster ongelijk heeft in haar zaak tegen oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk en anderen, omdat haar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en onzorgvuldig onderzoek ongegrond bleken." Diezelfde Cornelia Klaster kwam op 8 februari 2022 uitgebreid aan het woord bij de NOS, waar ze mocht vertellen over hoe verschrikkelijk Gijs van Dijk haar had aangeraakt. Van Dijk (ook geen lieverdje, red.) nam die dag ontslag als PvdA-Kamerlid en won later glansrijk een rechtszaak tegen Tinkebell
HELE UITSPRAAK: Hierrrr

NB: Hij deed vrijwilligerswerk bij de Voedselbank

Tags: gijs van dijk, cornelia klaster, pvda, nos journaal
@Ronaldo | 09-10-25 | 14:15 | 76 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

