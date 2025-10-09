achtergrond

FOTOQUIZ - Wat gebeurt hier nou?

Vreemde Dingen

A: Laatste Echte PvdA-ers verlaten PvdA
B: Timmermans is aan het zenden naar vrienden in de Andromedanevel
C: Frans heeft net een Ozempic geslikt
D: Dus toch. Timmermans is Q, en dit is een kaart van het heelal
E: Zetelverlies. Dit doet het met je brein
F: Vegetarische rookworst gegeten
G: Anders, namelijk....

Tegenlichtgrapje van de ANP-fotograaf

Tags: frans, timmermans, pvda, groenlinks
@Pritt Stift | 09-10-25 | 18:35 | 110 reacties

