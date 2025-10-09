A: Laatste Echte PvdA-ers verlaten PvdA

B: Timmermans is aan het zenden naar vrienden in de Andromedanevel

C: Frans heeft net een Ozempic geslikt

D: Dus toch. Timmermans is Q, en dit is een kaart van het heelal

E: Zetelverlies. Dit doet het met je brein

F: Vegetarische rookworst gegeten

G: Anders, namelijk....