FOTOQUIZ - Wat gebeurt hier nou?
Vreemde Dingen
A: Laatste Echte PvdA-ers verlaten PvdA
B: Timmermans is aan het zenden naar vrienden in de Andromedanevel
C: Frans heeft net een Ozempic geslikt
D: Dus toch. Timmermans is Q, en dit is een kaart van het heelal
E: Zetelverlies. Dit doet het met je brein
F: Vegetarische rookworst gegeten
G: Anders, namelijk....
Tegenlichtgrapje van de ANP-fotograaf
