Soep van de Week, in Het StamCafé

door Arthur van Amerongen

Het vaderlandse hoernaille roeptoetert nu al zonder enige schaamte de noodzakelijkheid van deelname van GroenLinks-PvdA (voorheen Groep Frenske) aan het nieuwe kabinet. Zo interviewde het Rotterdamse sufferdje ter gelegenheid van Halloween twee levende doden: oud-partijleiders Job Cohen (PvdA) en Bram van Ojik (GroenLinks). Die zijn eensgezind in hun advies: zet vol in op regeren. Job Cohen wil dus door met een partij die Sabine “SS” Scharwachter-Schutzstaffel op de kieslijst heeft gezet, als ultieme provocatie aan zionistisch Nederland. Vermoedelijk had Cohen het ook geen probleem gevonden als Gretta Duisenberg (note to self: even uitzoeken of dat nog leeft) of het stoffelijk overschot van weduwe Rost van Tonningen lijstduwers waren geweest. Benieuwd wie de laatste Jood is die Bruinlinks gaat verlaten: Lodewijk Asscher (maar die blijft nog even omdat hij burgemeester van Amsterdam wil worden), Hedy D’Ancona, de cheerleader van het tot op het bot antisemitische The Rights Forum of de eeuwige theeslurper Job Cohen, die zijn kameraad Frenske wel zal missen. Over dweepzieke hoernalisten gesproken: Rick Niemand van D66 had oud-VVD-minister Edith Schippers, D66-prominent Roger van Boxtel en hoogleraar Wim Voermans vandaag in zijn babbelshowtje en bij Buitenhof zaten kermisparagnost Tom-Jan Meeus, oud-informateurs Wouter Bos en Henk kamp, plus Femke Halsema. Enfin, de lezer weet genoeg.

In mijn hoedanigheid van Profeet van Molenbeek durf ik wel te voorspellen wie de nieuwe Parteiführer van Bruinlinks wordt: Jesse Klaver (Rob Jetten 2.0). Komende week wordt bekend hoe 20 zeteltjes zijn verdeeld en ik schat zo dat GroenLinks twee derde van de stemmen binnenharkte en daarom geheel terecht elder statesman Klaver naar voren zal schuiven. De PvdA heeft na de totale afgang van Frenske geen poot om op te staan en lichtgewicht (pun not intended) Marjolein Moorman en huispersoon van kleur Habtamu Emke de Hoop zullen door het politbureau niet in staat worden geacht de gammele strontkar te gaan trekken. Klaver gaat ongetwijfeld door met de briljante spindoctors van Frenske. Over zijn campagneteam las ik een interessant stuk van Yasmin Ait Abderrahman in Vrij Nederland, het voormalige partijorgaan van de socialisten dat zo mogelijk nog doder is dan de PvdA. Ere wie ere toekomt, want als ik deze twiet van Bas Paternotte niet had gezien, was Missie-Timmermans was gedoemd te mislukken mij volkomen ontgaan. Bas Paternotte viste meteen de lekkerste krent uit de pap: Waar D66, het CDA en de VVD hun campagneteams volledig hebben geprofessionaliseerd, was de campagne van GroenLinks-PvdA amateuristisch. De campagneleider, voorheen onder meer politiek assistent van de Amsterdamse burgemeesters Eberhard van der Laan (PvdA) en Femke Halsema (GroenLinks) had nooit eerder een grote campagne geleid. De aanstelling van een nieuw Hoofd Communicatie, een half jaar voor de verkiezingen, liep eveneens mis. De frisse kracht was net terug uit België. Daar had hij als communicatieadviseur gewerkt bij de Vlaamse zusterpartij Vooruit. Na een belletje naar Brussel leek de referentie van de Belgische werkgever positief. Hij had ervaring binnen de sociaaldemocratische familie, en was bekend met de toon en strategie van progressieve politiek. Maar al snel bleek dat de functie in België van een heel ander kaliber was geweest dan de functie bij GroenLinks-PvdA. Achteraf bleken Vlamingen met ‘voorlichter’ iets heel anders te bedoelen dan Nederlanders. Waar de fusiepartij een strateeg dacht binnen te halen, kregen ze een debattrainer met ambities. Ait Abderrahman schrijft: Volgens ingewijden functioneerde de campagneleiding slecht, en werd er weinig geluisterd naar feedback vanuit de fractie. Het nieuwe Hoofd Communicatie moest leidinggeven aan woordvoerders, speechschrijvers en het communicatieteam, waar de lijnen van de campagne uitgezet werden. Dat liep niet goed af. Volgens ingewijden functioneerde de onervaren campagneleiding slecht, en werd er weinig geluisterd naar feedback vanuit de fractie. ‘Er was geen strategie’, zegt een betrokkene. Niet in het begin, toen zijn kansen nog open lagen en ook niet aan het eind. ‘De laatste twee weken van de campagne wisten we niet wat we gingen doen.’Het was alsof je na twee kickbokslessen in de ring stapt met Badr Hari, en verbaasd bent dat je knock-out wordt geslagen. En: Het verbaasde partijmedewerkers niets dat de poging om jonge kiezers te trekken faliekant mislukte. Er zat niemand van onder de 35 in het campagneteam. Terwijl er veel jong talent rondloopt bij de fractie met ideeën over de campagne. De ‘sociale meerderheid’, waar GroenLinks-PvdA-campagne mee voerde, werd intern bekritiseerd als holle term. En: Verschillende bronnen schrijven het gebrek aan ruimte voor zijn partijgenoten in de campagne toe aan het karakter van Timmermans, die als ‘risicomijdend’ en een ‘einzelgänger’ te boek staat. Net als in Brussel omringde Timmermans zich in Den Haag met een klein clubje vertrouwelingen. Hij kon bellen met presidenten over de hele wereld, maar bleek nauwelijks in staat tot small talk met de eigen fractie en daarbuiten. De meeste fractieleden spraken hem amper, de dagelijkse leiding lag in praktijk bij Jesse Klaver. Timmermans’ gebrekkige social skills stonden ook de samenwerking met andere fracties in de weg. Toen VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz kort voor de start van de campagne koffie met hem ging drinken, werd ze getrakteerd op een monoloog van drie kwartier. De namen van de verantwoordelijken voor de totaal geflopte reclamecampagne voor Frenske - gefeliciteerd met de Loden Leeuw! - worden in het artikel in Vrij Nederland om mij onbekende redenen niet genoemd, en dat is nou precies wat ik wel wilde weten, want ik ben dol op namedropping. Laura Vissenberg is de hoofdverantwoordelijke voor de catastrofale campagne. Zij is van de GroenLinks-Jugend en zal nu ongetwijfeld de tas van baasje Klaver mogen gaan dragen. Vissenberg is zo goed als onvindbaar op de internets - behalve dan dit obligate geleuter op LinkedIn - maar ze is één keer in vol ornaat te bewonderen, samen met haar patroon Frenske. De foto stond volgens mij in NRC Handelsblad en werd zo te zien genomen in Den Haag. Dit moet wel de meest treurige campagnekiek ooit zijn, en is zo mogelijk nog beschadigender dan het olijke TikTok-clipje van de dansende en zingende Timmermans en Klaver. We kijken even naar de beelden:

Volgende keer met feestelijke muziek, Frenske pic.twitter.com/xGd55bH4Vx — Arthur van Amerongen (@DonArturito) October 26, 2025

Twitter ging los en binnen de kortste keren liepen Frenske en Vissenberg in de ganzenpas, achter die onrendabele vlaggenzwaaier. Hilarisch!

De Loden Leeuw voor Team Vissenberg dus. Maar zij is niet de enige verantwoordelijke voor de catastrofale verkiezingscampagne van Groep Timmermans, de tweede op rij. Behalve Vissenberg zaten in dat A-Team ook Kauthar Bouchallikht (inhoudelijk coördinator klimaat, energie, halalslachten en jihad), Attje Kuiken (bekend van GeenStijl), (Corinne Ellemeet, bekend van eugenetica, dor hout en dolksteken in de rug) en Paul Tang (bekend van breezersletjes in fietsenhokken en gewip met Mei Li Vos in de fractiekamer van het CDA). Het team opereerde vanuit een gedeeld campagnehoofdkwartier in Utrecht, met een geïntegreerde staf van circa 40 professionals en honderden vrijwilligers. Esmee van den Boom was in het gezamenlijke campagneteam van GroenLinks-PvdA (2025) de strategisch adviseur met speciale verantwoordelijkheid voor boodschap, framing en narratief. Goed gedaan, meid! Gek genoeg vond ik nergens de naam van het Hoofd Communicatie, die een half jaar voor de verkiezingen uit België werd ingevlogen (want wat van ver komt is lekker). Deze Ruud de Joode was de allergrootste flop. Op zijn Linkedin schreef hij: Ontzettend veel zin om aan de slag te gaan bij GroenLinks-PvdA, het enige echte alternatief voor eindeloze stilstand van deze rechtse regering. Keer op keer trekken gewone mensen vandaag aan het kortste eind. Tijd om daar een einde aan te maken. Merci aan al die mensen bij Vooruit met wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Samen maakten we een vuist tegen extremen. Vandaag maken jullie het verschil. Dank voor alle kansen en alles wat ik van jullie heb mogen leren, dat laat ik niet meer los. Van 2,5 uur reistijd terug naar 10 minuten lopen, die extra tijd zal ik goed gaan gebruiken. Lets go. Goed gedaan, bro! Het Bolle Orakel van Genua schreef dit: Frans Timmermans was als voormalig staatssecretaris en minister van Buitenlandse Zaken en als voormalig commissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie de enige lijsttrekker die de kennis en de ervaring heeft om geopolitieke ontwikkelingen op waarde te schatten, maar juist daarom werd hij tijdens de campagne in toenemende mate gedemoniseerd . Het schijnt dat hij acht talen spreekt en boeken leest. Hoewel hij dat tijdens de campagne uiteraard wijselijk verborgen hield, lukte het hem niet om te verbloemen dat hij van veel zaken verstand heeft. Niets roept zoveel haat op bij het electoraat als deskundigheid. Hij werd met de dood bedreigd. NEIN NEIN NEIN. Tachtig procent van het electoraat (vermoedelijk is het nog hoger want de gevallen klimaatkeizer kreeg nog veel minder voorkeursstemmen) wilde Frenske niet als premier omdat hij een strontvervelende, zelfingenomen, volstrekt ongeloofwaardige miljonairboomer is, een treurige clown die denkt dat hij het klootjesvolk kan inpalmen met Puma-jasjes en blauwe Adidas-sneakers. En hij had een volstrekt waardeloos campagneteam, dat - roflol - vol bewondering keek naar Zohran Mamdani, die 4 november hoogstwaarschijnlijk wordt gekozen als burgemeester van New York. Yasmin Ait Abderrahman in Vrij Nederland: Maar de werkelijke lessen die de partij van diens kandidatuur had kunnen leren, werden gemist. Mamdani werd kandidaat omdat hij een frisse wind was, die klaar was voor een gevecht tegen de gevestigde orde. Met simpele taal op social media en direct contact met veel jonge mensen, was hij niet weg te slaan uit het straatbeeld. Als volstrekte outsider kaapte hij zo de nominatie voor de neus van de kandidaat van het Democratische partij-establishment weg. GroenLinks-PvdA organiseerde in juni een leiderschapsverkiezing met één kandidaat, waarmee de route naar de kandidatuur voor onverwachte outsiders was afgesloten. ‘Mamdani gaat winnen, omdat hij wél jonge mensen in zijn campagneteam heeft’, zegt een GroenLinks-PvdA-lid tijdens de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Let maar op: het meest waardeloze campagneteam uit de politieke geschiedenis van Nederland gaat nu met Klaver helemaal op de Mamdani-toer, net zoals het politbureau van GroenLinks destijds 1 op 1 de campagne van Obama na-aapte. Het zal mij benieuwen of ze erin slagen het product Klaver tot vice-premier en Minister van Economische Zaken weten te bombarderen, maar op basis van het drama met Frenske denk ik dat GroenLinks tot in het einde der tijden in de oppositie zal moeten bivakkeren. Dankzij Frenske, die de PvdA sloopte en een historisch laag verkiezingsresultaat voor “het linkse blok” wist te boeken en een groot deel van zijn stemvee naar La Jetten joeg. Ach, die arme Frenske. In mijn HP-preek afgelopen donderdag schreef ik “Je zult wel blij zijn dat Frans Timmermans is opgestapt,” zo las ik gisteravond her en der op de sociale media. Ach, wat is blij, vrienden? Blij ben je op je trouwdag, bij de geboorte van je eerste kind, blij ben je wanneer dat kind zijn zwemdiploma en zijn schooldiploma haalt. Je bent ook keiblij wanneer je opa wordt en wanneer je vijftig jaar getrouwd bent met je high school sweetheart. Ikzelf kan blij worden van een lange wandeling met de honden door het natuurgebied waar ik woon, van een krakend verse pastel de nata en van een uurtje pumping iron met mijn personal trainer Rui. Maar blij worden van het leed van een ander? Schadenfreude ist die schönste Freude, zeggen de Duitsers, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik voelde vooral empathie toen ik Timmermans zijn afscheidstoespraak zag geven. Hoe moest de goede man zich voelen na de tweede verpletterende verkiezingsnederlaag? Hij had zijn reputatie van eeuwige tweede (ditmaal lijkt het er op dat hij vierde of vijfde wordt) voor de zoveelste keer bevestigd. Ik vergeleek Timmermans wel eens met Joop Zoetemelk, maar daarmee doe ik Joop tekort, want hij won de Tour de France in 1980. Ik probeerde me zijn totale eenzaamheid voor te stellen, daar in die Maassilo in Rotterdam gisteravond. En: Timmermans was een ‘columnist’s wet dream’...! Daarom mis ik die ouwe nu al. P.S. Hier de tragische laatste beelden van de politicus Frans Timmermans, zoals vastgelegd door Rob en Engel Muntz

De ondergang van Frans Timmermans. Maar ook: de comeback van Robbie Muntz. Hij maakt GroenLinks/PvdA helemaal gek door Jesse Klaver tot nieuwe koning te kronen. pic.twitter.com/BiV2SYnRZF — Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) October 30, 2025

P R O O S T