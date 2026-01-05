Ja we zouden hier natuurlijk een gloedvol betoog kunnen schrijven over wat voor een godvergeten schande het is dat de regionale omroep van Noord-Holland NH Nieuws met publiek geld AI gebruikt om met commerciële media de concurrentiestrijd om de clicks aan te gaan door de meest AD.nl-achtige koppen te willen produceren voor bij een berichtje (dat het dus niet doet) over hoe druk het is. Maar ja. Het is koud. Het is druk op de weg. En het is maar BlueSky. Dus hee. Uitstekend gebruik van 17,5 MILJOEN EURO PER JAAR subsidie dit hoor. En al na iets meer dan TWEE UUR offline gehaald! Misschien kunnen we de NH Nieuws bot gewoon de hele tijd foto's van lekkere wijven laten posten en dat ze geïnteresseerd zijn in een leuke chat met een man met gevoel voor humor, uiterlijk niet belangrijk. Of teksten laten schrijven vol morele ambitie. Maakt het ook uit allemaal joh.