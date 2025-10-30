"Knappe prestatie" van Yesilgoz dat ze het verlies van VVD heeft weten te beperken, vindt Frits Wester. Door mensen bang te maken voor 'extreem linkse' Timmermans, knap hoor🙄 Benieuwd of hij het ook knap vindt als ze straks formatie van best haalbare kabinet blokkeert door GL-PvdA uit te sluiten.