achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Verward Bluesky probeert te achterhalen wie of wat stemmenkanon Timmerfrans saboteerde

Van wie is het eigenlijk allemaal de schuld?

In ieder geval niet van het taalgevoel of de verbeeldingskracht van Timmermans

Nederland over vijf jaar… Bontenbal: “De politiek moet noarmoawl doen.” Timmermans: "Zijn de breuklijnen die nu zo manifest zijn in onze samenleving gedicht." Qua taalgevoel en verbeeldingskracht is niemand beter dan Timmermans.

— Nadia Bouras (@nadiabouras.bsky.social) 28 oktober 2025 om 22:18

Van Maikel Boon

Zeg politiek duiders.. Timmermans is mede kapot gemaakt door PVV-AI-misdadigers VVD is niet afgerekend op leugens en antisemitisme!-gelul JA21 is goedgekapt extreemrechts En Forum is duidelijk ondersteund door 🇷🇺 trollen Daar eens over hebben? En wat dat allemaal voor onze democratie betekent?

— Dolf Jansen (@dolfjansen.bsky.social) 29 oktober 2025 om 23:54

Toch van het weer?

Lekker vies weer in NL. Dat is goed nieuws, want dan blijven de tokkels thuis.

— Sander Schimmelpenninck (@schimmelpenninck.bsky.social) 29 oktober 2025 om 19:21

De ontlezing

Extreemrechts

Nog steeds ruim een kwart van de stemmen naar extreemrechts.

— Leo Lucassen (@leol.bsky.social) 29 oktober 2025 om 23:07

Dilan Yesilgöz

"Knappe prestatie" van Yesilgoz dat ze het verlies van VVD heeft weten te beperken, vindt Frits Wester. Door mensen bang te maken voor 'extreem linkse' Timmermans, knap hoor🙄 Benieuwd of hij het ook knap vindt als ze straks formatie van best haalbare kabinet blokkeert door GL-PvdA uit te sluiten.

— Roos Vonk (@roosvonk.bsky.social) 30 oktober 2025 om 09:21

Karaktermoordenaars

Karaktermoord op Timmermans geslaagd. Een verlies voor ons land. Wat verdrietig allemaal.

— Leo Blokhuis (@leoblokhuis.bsky.social) 29 oktober 2025 om 22:21

Van racisten

Ik begrijp niet goed waarom er niet voor nazi-bruin in plaats van babyblauw is gekozen als kleur voor gemeentes waar de fascist Wilders de meeste stemmen binnenhaalde. Conclusie na gisteren is dat we nog steeds een racistisch land zijn waar veel mensen weinig moeite met fascisme hebben.

[image or embed]

— Piet Lekkerkerk (@pietlekkerkerk.bsky.social) 30 oktober 2025 om 08:12

Niet verder vertellen

Reminder aan: "Lol, dat trekt zijn ego never"

Update - GL-PvdA maakt MAANDAG de nieuwe partijleider bekend. "De kandidatuur is vanaf nu open", aldus Kati Piri, die aangeeft het zelf niet te gaan doen

Tags: frans timmermans, zelfreflectie, ontlezing, bluesky
@Schots, scheef | 30-10-25 | 11:30 | 693 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Trump nu echt te ver gegaan: eist data van universiteiten over RASSEN

Stomme reacties op de stomme reactie op de stomme reactie op een stomme realiteit

@Ronaldo | 08-08-25 | 17:15 | 211 reacties

Kati Piri toont het ware gezicht van GroenLinks-PvdA: een radicale partij vol idioten, halvegaren, Jodenhaters en de extreem gore politieke opportunist Frans Timmermans

PvdA-GroenLinks definitief ontmaskerd als radicale partij gekken, om Kati Piri hangt de geur van de dood en Frans Timmermans is de pooier van de ayatollah

@Mosterd | 20-06-25 | 10:55 | 1064 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.