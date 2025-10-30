Verward Bluesky probeert te achterhalen wie of wat stemmenkanon Timmerfrans saboteerde
Van wie is het eigenlijk allemaal de schuld?
In ieder geval niet van het taalgevoel of de verbeeldingskracht van Timmermans
Nederland over vijf jaar… Bontenbal: “De politiek moet noarmoawl doen.” Timmermans: "Zijn de breuklijnen die nu zo manifest zijn in onze samenleving gedicht." Qua taalgevoel en verbeeldingskracht is niemand beter dan Timmermans.— Nadia Bouras (@nadiabouras.bsky.social) 28 oktober 2025 om 22:18
Van Maikel Boon
Zeg politiek duiders.. Timmermans is mede kapot gemaakt door PVV-AI-misdadigers VVD is niet afgerekend op leugens en antisemitisme!-gelul JA21 is goedgekapt extreemrechts En Forum is duidelijk ondersteund door 🇷🇺 trollen Daar eens over hebben? En wat dat allemaal voor onze democratie betekent?— Dolf Jansen (@dolfjansen.bsky.social) 29 oktober 2025 om 23:54
Toch van het weer?
Lekker vies weer in NL. Dat is goed nieuws, want dan blijven de tokkels thuis.— Sander Schimmelpenninck (@schimmelpenninck.bsky.social) 29 oktober 2025 om 19:21
De ontlezing
Extreemrechts
Nog steeds ruim een kwart van de stemmen naar extreemrechts.— Leo Lucassen (@leol.bsky.social) 29 oktober 2025 om 23:07
Dilan Yesilgöz
"Knappe prestatie" van Yesilgoz dat ze het verlies van VVD heeft weten te beperken, vindt Frits Wester. Door mensen bang te maken voor 'extreem linkse' Timmermans, knap hoor🙄 Benieuwd of hij het ook knap vindt als ze straks formatie van best haalbare kabinet blokkeert door GL-PvdA uit te sluiten.— Roos Vonk (@roosvonk.bsky.social) 30 oktober 2025 om 09:21
Karaktermoordenaars
Karaktermoord op Timmermans geslaagd. Een verlies voor ons land. Wat verdrietig allemaal.— Leo Blokhuis (@leoblokhuis.bsky.social) 29 oktober 2025 om 22:21
Van racisten
Ik begrijp niet goed waarom er niet voor nazi-bruin in plaats van babyblauw is gekozen als kleur voor gemeentes waar de fascist Wilders de meeste stemmen binnenhaalde. Conclusie na gisteren is dat we nog steeds een racistisch land zijn waar veel mensen weinig moeite met fascisme hebben.— Piet Lekkerkerk (@pietlekkerkerk.bsky.social) 30 oktober 2025 om 08:12
[image or embed]
Niet verder vertellen
Reminder aan: "Lol, dat trekt zijn ego never"
Update - GL-PvdA maakt MAANDAG de nieuwe partijleider bekend. "De kandidatuur is vanaf nu open", aldus Kati Piri, die aangeeft het zelf niet te gaan doen
