Ja mensen kijk maar eens goed! Terwijl u actief bent op het fascistoïde Twitter worden de echte verhalen verteld op BlueSky. Louter hyperinteressante accounts van weldenkende mensen die zich aan de goede kant van het spectrum begeven, namelijk iets extreemlinks van het midden. Neem nou de weledele mevrouw Halsema op 1, de weledele mevrouw Ouwehand op 2, de weledele heer Schimmel op 3. En wat te denken van al die andere interessante stemmen? Klaver, Westerveld, Oeigoer, Timmerfrans, Dassen, Sinwar, Akyol, Hofman, und so weiter. Wat doet u hier eigenlijk nog? Ga hierheen! Zoals alle FATSOENLIJKE mensen. Bubbel? Hoezo BUBBEL? Hou je gore fascistische islamofobe bek man!