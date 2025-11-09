Het is natuurlijk allemaal te doen op Bluesk... PETS! Twitter makkers. Aandacht voor het beestachtige account Trail Cams, gewoon omdat het bestaat en omdat het kan. Beelden van beesten die zich onbespied wanen, maar zonder het te weten hoofdrolspeler zijn in het Voyeurs Motel van Gay Talese. En u bent de voyeur! Sneeuwluipaarden, wolven, herten, poema's, panters, leeuwen, beren, muizen, tijgers, koeien, vogels, apen, eekhoorns en allerlei andere eikels, allemaal op de gevoelige plaat. En het is prachtig.