HOERA het is weer Dierendag
We love dieren
Het was weer een jaar vol dierenplezier bij GeenStijl! Natuurlijk tegenwoordig traditioneel met veel gedoe over de wolf, maar ook topics over walvis, shetlandpony, zwarte duivel, pauw, aap, mol, brileider, dunbekwulp, ooievaar, hond, kip, geldwolf, termiet, pino, rat, hoornaar, paard, homodieren, offerfeestdieren, poezen, ezel, tijger, lynx, gier en al die andere eikels die we vergeten zijn. Vandaag lekker een extra stukkie worst voor Fluffer, omdat het zo'n prachtig beest is. U mag uw favoriete dier weer in de comments plempen, als het maar geen poes is, dan krijgt u een krab. Tok.
Reaguursels
