achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

StamCafé. Aziatische hoornaar pleegt genocide

We hebben verloren van een vliegende lul

Blabla wolf PETS we moeten het hebben over de Aziatische hoornaar. Een lul van een beest, een uit de kluiten gewassen strontvlieg met agressieproblemen. Oprotten ermee. De provincie Zeeland stopt met de bestrijding: het budget is op, terwijl het aantal nesten blijft stijgen. Oftewel: we hebben verloren. Verloren van een eikel met een angel. "We hebben een megaprobleem", aldus hoornaarbestrijder Pim Lemmers. Hoornaars plegen genocide onder inheemse soorten bijen, hommels, vliegen, vlinders. We hebben er nog zo voor gewaarschuwd, reeds in 2019 en nogmaals in 2022, maar iedereen stond erbij en keek ernaar. Voor straf mag de hoornaar niet meedoen aan het Zoemfestival.

Dit dus

En zo gaan ze eraan

Tags: hoornaar, asian hornet, rotbeest
@Mosterd | 16-09-25 | 22:01 | 120 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Monsterwesp komt stoute kinderen halen

Allemaal opgepast voor hoornaars die de stemming in Nederland komen bederven

@Mosterd | 26-05-19 | 11:35 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.