Blabla wolf PETS we moeten het hebben over de Aziatische hoornaar. Een lul van een beest, een uit de kluiten gewassen strontvlieg met agressieproblemen. Oprotten ermee. De provincie Zeeland stopt met de bestrijding: het budget is op, terwijl het aantal nesten blijft stijgen. Oftewel: we hebben verloren. Verloren van een eikel met een angel. "We hebben een megaprobleem", aldus hoornaarbestrijder Pim Lemmers. Hoornaars plegen genocide onder inheemse soorten bijen, hommels, vliegen, vlinders. We hebben er nog zo voor gewaarschuwd, reeds in 2019 en nogmaals in 2022, maar iedereen stond erbij en keek ernaar. Voor straf mag de hoornaar niet meedoen aan het Zoemfestival.