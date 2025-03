Freek Vonk verdient al jaren zijn geld met aan kinderen vertellen wat voor keileuk gaaf wow kicke awesome dieren er allemaal in de wildernis leven, holy moly. Een man die het liefst wil dat kinderen veel vaker in de bosjes gaan spelen, die moeten we als samenleving wantrouwen. We zagen Freek al door menig jungle struinen, telkens met grote moeite om zijn ongewassen biologentengels bij zich te houden. Dat een haai hem in 2017 van bloederig repliek diende hield hem niet tegen, hij moest en zou elk meercellig wezen van zijn rots of boomstam rukken om het vervolgens in een toestand fluctuerend tussen verwarring en doodsangst aan de kindertjes thuis te laten zien. Ook dieren die nooit iemand hebben lastiggevallen, zoals deze tot dat moment nog niet ontdekte megapython, worden met die GEK geconfronteerd. Maar op een dag neemt het dierenrijk wraak. Dan zie je ineens hoe een puberale baviaan zich genadeloos vergrijpt aan je oor. En zo zie je maar, de natuur wint het altijd. Het is nemen, zeker, maar vroeg of laat ook: genomen worden. Lekker voor je.