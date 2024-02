Er is weer eens geweldig nieuws uit het dierenrijk en wel over het mooiste prijsdier van de Nederlandse televisie Freek Vonk. Freek heeft als hobby dieren en dan met name slangen, en nu heeft hij een nieuwe slang ontdekt. Nou ja, eigenlijk hebben ze met een hele club wetenschappers ontdekt dat een slangensoort waarvan iedereen dacht dat het één slangensoort was, eigenlijk twee verschillende slangensoorten is/zijn/het, maar toch. Volgens Freek Vonk is dit HUGE (de ontdekking, en de slang ook)!