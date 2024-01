Penetrerend onderzoek op de vroege middag. Rutgers en Soa Aids Nederland staken hun neus achter het fietsenhok om te bestuderen hoe jongeren tegenwoordig coïteren en daaruit blijkt dat de nieuwe generaties steeds later van bil gaan. "Met 18,7 jaar heeft de helft van de jongeren ervaring met vaginale seks. In 2017 was dit 18 jaar en in 2012 17 jaar. De leeftijd waarop voor het eerst wordt gemasturbeerd (14,5 jaar) bleef in deze periode vrijwel gelijk." De recente stijging is mogelijk mede veroorzaakt door Rutte en De Jonge die tijdens de coronacrisis met hun contactbeperkende maatregelen ervoor zorgden dat jongeren minder nieuwe mensen ontmoetten en minder makkelijk met elkaar in de koffer doken. Ook treurig is dat ondanks allerlei voorlichtingscampagnes, weken vol lentekriebels en brede mediale ophef een steeds groter deel van de jongeren last heeft van Ali B's die de betekenis van 'nee' nog niet kennen. Een op de vijf meiden zegt wel eens gedwongen te zijn tot activiteiten die ze niet wilden, terwijl dat aantal in 2012 nog op 12 procent lag. Ook niet geheel onbelangrijk: de orgasmekloof, een soort loonkloof over dingen die er wel toe doen, is nog groot met 85 procent van de jongens die een heisessie in een spetterende plezierexplosie eindigt, tegenover slechts 49 procent van de meiden voor wie de poorten van Walhalla openen en de goden zingen tijdens een bedbijeenkomst. Kom op jongens, beter jullie best doen, want tegenwoordig zijn jullie zo ingeruild voor een Satisfyer.