Reminder aan hoe het ongeveer begon. Elon Musk in 1999, toen hij als 27-jarige eikel een McLaren F1 op de kop tikte, een maand nadat Musks internetbedrijf Zip2 voor $ 307 miljoen werd overgenomen door computerboer Compaq. Een paar jaar later richtte hij X.com op (gefuseerd tot PayPal, verkocht aan eBay), startte hij SpaceX, stapte hij in bij Tesla, investeerde hij in SolarCity (nu Tesla Energy), stond hij mede aan de basis van OpenAI, begon hij Neuralink en The Boring Company, schoot hij met Starlink een shitload satellieten de ruimte in, kocht hij Twitter, doopte dat om tot X, ging hij met xAI concurreren met zijn oude liefde OpenAI en ondertussen is hij druk met cryptomuntjes, met het spelen van Path of Exile en Diablo, infiltreerde hij in de Amerikaanse overheid, heeft hij tig kinderen met rare namen bij tig vrouwen, zit-ie met regelmaat aan de drugs en doet hij nog een heleboel andere dingen die we vergeten zijn. En nu is hij de eerste ooit met VIJFHONDERD MILJARD dollar. 500.000.000.000. Daar moet op gedronken worden hi ha ho.