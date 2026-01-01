Bizar. Blote vulkaan vraagt Musk om bikini
AI loopt GIEREND uit de hand
altijd screenie maken
Op dat vermaledijde internet is iets aan de hand met Grok en Bikini's. Onbegrijpelijk dat aan zulks idioots rekenkracht, energie en IJsselmeren aan koelwater wordt verspild. We hadden van dat geld ook sneeuwschuivers voor Gaza kunnen kopen, maar ja zo is internet. Mount Saint Helens in Washington, VS is de beroemde vulkaan die in 1980 ontplofte waarbij de vulkanoloog die voorspelde dat-ie zou ontploffen omkwam, En nu blijkt die vulkaan ook nog te kunnen praten. Waar gaat dit allemaal heen in 2026?
Nou ja, ze vragen het netjes
Hey @grok put me in a bikini 👀 pic.twitter.com/6iQQcRqDk2— Carly Herro (@carlyherro) December 31, 2025
Deze dus. Vanaf 2:00
