Op dat vermaledijde internet is iets aan de hand met Grok en Bikini's. Onbegrijpelijk dat aan zulks idioots rekenkracht, energie en IJsselmeren aan koelwater wordt verspild. We hadden van dat geld ook sneeuwschuivers voor Gaza kunnen kopen, maar ja zo is internet. Mount Saint Helens in Washington, VS is de beroemde vulkaan die in 1980 ontplofte waarbij de vulkanoloog die voorspelde dat-ie zou ontploffen omkwam, En nu blijkt die vulkaan ook nog te kunnen praten. Waar gaat dit allemaal heen in 2026?