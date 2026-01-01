achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Bizar. Blote vulkaan vraagt Musk om bikini

AI loopt GIEREND uit de hand

Niet (meer) beschikbaar

altijd screenie maken

Op dat vermaledijde internet is iets aan de hand met Grok en Bikini's. Onbegrijpelijk dat aan zulks idioots rekenkracht, energie en IJsselmeren aan koelwater wordt verspild. We hadden van dat geld ook sneeuwschuivers voor Gaza kunnen kopen, maar ja zo is internet. Mount Saint Helens in Washington, VS is de beroemde vulkaan die in 1980 ontplofte waarbij de vulkanoloog die voorspelde dat-ie zou ontploffen omkwam, En nu blijkt die vulkaan ook nog te kunnen praten. Waar gaat dit allemaal heen in 2026?

Nou ja, ze vragen het netjes

Deze dus. Vanaf 2:00

Tags: vulkaan, grok, bikini, musk
@Pritt Stift | 01-01-26 | 12:30 | 5 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast: Bob Vylan in Paradiso, Grok slaat op hol, Epstein-list blijft geheim

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 13-07-25 | 09:00 | 95 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.