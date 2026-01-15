achtergrond

AD stookt vuurtje War on Grok lekker op

OH NEE AI KAN PLAATJES MAKEN

Er is eindelijk een Grok gevonden om Elon Musk mee te slaan: stomme mensen gebruiken stomme AI namelijk weleens voor stomme dingen. Daar is in allerlei landen (VK, Frankrijk) al gedoe mee, en als ze bij het AD achter een hype aan kunnen lopen (en daarna de hype zelf afzeiken, well played) dan zullen ze dat niet nalaten natuurlijk. Lekker fapvideo's en geweldsporno maken in de baas zijn tijd dus. "Uit tests die het AD donderdagochtend uitvoerde (zie video boven), blijkt dat die blokkades zo lek zijn als een mandje. Het is nog steeds kinderlijk eenvoudig om seksueel getinte en gewelddadige fakefilmpjes te genereren." En nu moeten het OM en minister Van Oosten ook in actie komen en wordt de politie lekker opgejut. "De politie is er in elk geval klaar mee. „Applicaties die kennelijk geen enkel ander doel hebben dan het beschadigen van andere mensen, zouden in appstores geen plek moeten hebben”, laat een woordvoerder in een reactie op het AD-onderzoek weten." Rot op politie. Jullie zijn niet de baas over vrije appstores in vrije landen. Morgen alle keukenmessen verbieden op last van de politie. Weet u wat je daarmee kunt doen?

Spot on

Tags: AD, grok, expliciete content
@Ronaldo | 15-01-26 | 14:40 | 68 reacties

Reaguursels

