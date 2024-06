De AD- afzuigkappentest Aantal afzuigkappen getest: 106 Best getest: Siemens Duidelijkheid: 7,4 Relevantie: 6,7 - we zeggen altijd maar zo: vieze geurtjes in je broekje GeenStijl Testoordeel: 7,3

De AD- ventilatortest Aantal ventilators getest: 63 Best getest: Duux Duidelijkheid: 8,0 Relevantie: 7,5 - warm he?? GeenStijl Testoordeel: 8,2

Hans Nijenhuis zou STOPPEN met testen maar onlangs bleek met de AD-borrelnotentest : de AD-testen zijn TERUG. De Rennie Revolutie. Eigenlijk zijn de AD-testen nooit weggeweest. De AD-testen zijn prachtige een-tweetjes tussen AD-panels van winnaars & kampioenen en de nerds van de Consumentenbond. We zijn emotioneel. Derhalve alhier: de ultieme AD-TESTEN TEST! Wat is de beste test van het AD? GeenStijl geeft antwoord.

De AD- vrijstaande koelkast met vriezertest Aantal vrijstaande koelkasten met vriezers getest: 140 Best getest: LG Duidelijkheid: 8,0 Relevantie: 4,2 - zit toch al in je keuken joh GeenStijl Testoordeel: 5,2

De AD- spelletjestest Aantal spelletjes getest: 8 Best getest: Kites Duidelijkheid: 9,4 Relevantie: 6,2 - spelen doe je maar in bad GeenStijl Testoordeel: 7,1

De AD- inductiekookplatentest Aantal inductiekookplaten getest: 145 Best getest: Bosch Duidelijkheid: 9,0 Relevantie: 9,1 - je moet toch koken he GeenStijl Testoordeel: 9,1

De AD- strijkboutentest Aantal strijkbouten getest: 95 Best getest: Braun Duidelijkheid: 8,0 Relevantie: 6,2 - we doen niet aan strijken, alleen aan stijven GeenStijl Testoordeel: 4,4

Met een eindcijfer van liefst 9,1 is de AD-inductiekookplatentest de glorieuze winnaar van de Grote GeenStijl AD-testen TEST 2024. Het AD en de Consumentenbond testen ieder jaar weer nieuwe inductiekookplaten maar dit is toch wel de ultieme inductiekookplatentest. Liefst 145 kookplaten getest op kookprestaties, gebruiksgemak, geluid, veiligheid en energieverbruik. Het testpanel van GeenStijl vindt de inductiekookplatentest een goed voorbeeld van hoe een relevante test en kwaliteitsjournalistiek naadloos in elkaar overvloeien. Stop de btw-verhoging op kranten & komende maandag op inductie gebakken worstjes op GSHQ. Minder gelukkig is het testpanel met de AD-strijkboutentest. Die test kan rekenen op een schamele 4,4. Keurmeester Mosterd: "Strijken is evenwel een sport voor echte kerels met grote ballen."