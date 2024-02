(rest van de post na de breek)

Belangrijke vraag van belangrijke zangeres Anouk, die zich op heur Instagramaccount ook maar eens is gaan bemoeien met de zogeheten cultuuroorlog. Anouk is van mening dat mensen die hun penis eraf hakken geen vrouwen zijn. Daarnaast is er iets (met bloed) wat je wél een vrouw maakt. En Anouk zou nu gecanceld kunnen worden, maar dat zou ook niet het geval kunnen zijn. Enfin. NSFW (ook NSF thuis trouwens) plaatje na de vouw. U bent gewaarschuwd.