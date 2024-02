En dan schakelen we nu over naar het Gerechtshof in Amsterdam, waar vanaf 10 uur het hoger beroep dient van DPG, de eigenaar van het Algemeen Dagblad, tegen het besluit om [NIET BEKEND WAT ER PRECIES BESLOTEN IS, RED.], nadat Royce de Vries daar in een rechtszaak om had gevraagd. De vorige uitspraak betekende [MAG NIET BEKEND WORDEN GEMAAKT, RED.], anders moest DPG [DIT IS GEHEIM, RED.]. Vanuit de rechtbank doet [HELEMAAL NIEMAND, RED.] live verslag. Het woord is eerst aan [ONBEKEND, RED.], kern van de zaak is [DIT MAG U NIET WETEN, RED.], maar ook de NVJ mag iets zeggen. Ook het nieuwe artikel draait om BNNVARA-gezicht Khalid Kasem, die [JA DAT IS DUS NOG NIET BEKEND, RED.].

UPDATE: Hee, Saskia Belleman is er wel, zitting is deels openbaar, deels besloten

UPDATE: Royce de Vries eist HONDERDDUIZEND EURO per overtreding van publicatieverbod

UPDATE: De advocaat van Royce de Vries roept tijdens de censuurrechtszaak op tot meer censuur

UPDATE: Dwangsom 100.000 euro per overtreding is ook echt opgelegd door de rechter

UPDATE: Orde van Advocaten eiste dat DPG audio-opnames inleverde

UPDATE: Royce de Vries (die een ton per overtreding eiste) gaat op de emo-tour