Die lui van het AD durven wel he. Hele dag van die keiharde kwantiteitsjournalistiek leveren, tussendoor beetje mekkeren over btw-verhoging op kranten omdat de columns van Angela de Jong voor IEDEREEN toegankelijk moeten blijven. Wij lazen het AD natuurlijk vooral voor de testen. De Haringtest (doorgestoken kaart), de Oliebollentest (altijd dezelfde winnaar), de Friettest (het is patat & klopte niks van), enz. Middelmatig Nederland was nooit meer hetzelfde nadat de krant STOPTE MET ALLE TESTEN. Maar nu. De verboden vrucht hangt weer aan de dode boom. Hans Nijenhuis draait zich om in z'n graf: de Borrelnotentest. Kijk en dáárom willen we dus géén btw-verhoging op de kranten. Vanwege deze journalistieke moed, het lef, de branie. De AD Borrelnotentest. We zullen de uitslag niet verklappen maar met 100 bier in je mik zijn ze allemaal even lekker.