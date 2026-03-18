Vroeger, toen was de rubberentegelmentaliteit in het onderwijs het grote probleem. Als je de Cito-toets te moeilijk vond, dan kreeg je gewoon een makkelijkere Cito-toets, en als je die nog te moeilijk vond en je had rijke ouders, dan zorgde D66 ervoor dat de Cito-toets niet meer meetelde. Het probleem nu: de kinderen van toen zijn allemaal in het onderwijs gaan werken. "Wanneer de Inspectie van het Onderwijs een school een negatief oordeel geeft, kan dat hard binnenkomen bij het onderwijspersoneel. Zeker als het oordeel onverwacht is. Schoolteams voelen zich soms lange tijd uit het veld geslagen en raken minder gemotiveerd om aan verbetering te werken." JA DUS. Als de inspectie een negatief oordeel velt, dan is dat omdat er iets fout gaat, fouter nog dan bij andere scholen, terwijl het onderwijs daar ook belabberd is. Dan moet je dat dus gaan verbeteren, dat is namelijk je werk.

Maar nee. Dat is volgens onderzoekers niet de oplossing. "De onderzoekers stellen voor om het eindoordeel ‘zeer zwak’ af te schaffen, omdat dit wordt ervaren als stigmatiserend en demotiverend. Eén label (‘onvoldoende’) zou volstaan." Hngngngngngngngngng.