Slechte scholen janken over strenge Inspectie
Onderzoekers willen label 'zeer zwak' afschaffen
Vroeger, toen was de rubberentegelmentaliteit in het onderwijs het grote probleem. Als je de Cito-toets te moeilijk vond, dan kreeg je gewoon een makkelijkere Cito-toets, en als je die nog te moeilijk vond en je had rijke ouders, dan zorgde D66 ervoor dat de Cito-toets niet meer meetelde. Het probleem nu: de kinderen van toen zijn allemaal in het onderwijs gaan werken. "Wanneer de Inspectie van het Onderwijs een school een negatief oordeel geeft, kan dat hard binnenkomen bij het onderwijspersoneel. Zeker als het oordeel onverwacht is. Schoolteams voelen zich soms lange tijd uit het veld geslagen en raken minder gemotiveerd om aan verbetering te werken." JA DUS. Als de inspectie een negatief oordeel velt, dan is dat omdat er iets fout gaat, fouter nog dan bij andere scholen, terwijl het onderwijs daar ook belabberd is. Dan moet je dat dus gaan verbeteren, dat is namelijk je werk.
Maar nee. Dat is volgens onderzoekers niet de oplossing. "De onderzoekers stellen voor om het eindoordeel ‘zeer zwak’ af te schaffen, omdat dit wordt ervaren als stigmatiserend en demotiverend. Eén label (‘onvoldoende’) zou volstaan." Hngngngngngngngngng.
Weet u wat. Schaf dan dat label 'onvoldoende' ook maar af, laat anders die hele inspectie lekker thuisblijven, stuk goedkoper ook, laat het onderwijs op die scholen überhaupt maar zitten, iedereen doet alles toch met ChatGPT, dan kunnen die kinderen tenminste de hele dag hun eigen snot opeten terwijl een half analfabete 'coach' ze uitlegt dat ze trots op zichzelf mogen zijn en dat ze vandaag het alfabet niet gaan oefenen want waarom zou je het alfabet moeten leren als je ook gewoon lekker op je mobieltje het nieuwste vlog van de Bellinga's kunt kijken.
Enfin
