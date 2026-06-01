Hoera, Nederlandse industrie gegroeid door HAMSTERGEDRAG
Foto: Priscilla (nationale held) doet haar plicht voor de economie
Waar al dat verschrikkelijke wereldgebeuren al niet goed voor is. Nederland ligt te rillen in het bedje vanwege Oekraïne, Iran en Gaza, en dat is heerlijk voor de industrie. Het enige dat namelijk mooier is dan al dat dood en verderf: de paniekerige hebzucht die ons hierdoor overvalt en die we botvieren op ons winkelkarretje. Volgens de inkoopmanagersindex van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement steeg de bedrijvigheid in de binnenlandse industrie met zo'n anderhalf procent en dat komt, zeggen ze, door PANIEKAANKOPEN en HAMSTERGEDRAG. Hebben we toch gelukt dat we zo'n opgefokt volkje zijn, bij de altijd kalme en bedachtzame Duitsers werd het inkoopgedrag juist minder. Dus; als de economie u lief is, als een gestoorde zooi inslaan en wel iedere dag. Één noodpakket is niet genoeg, die kelder moet vol. Zorg dat u 10 jaar kunt poepen. Koop zonder kijken. Poetin komt eraan. Netanyahu ook. Trump gooit vanmiddag nog een bom op Texel. Het stroomnet ontploft. Alles gaat fout. U moet meer hebben dan uw buurman. Consumeer, consumeer, consumeer.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Hoera! 10.390.000 Hardwerkende Nederlanders
Zon gaat toch weer schijnen!
Feynman en/of Feiten - Zonder basis geen bouw
Politieke instabiliteit kost duurzame investeringen
Tijd om meer uit te geven met z'n allen
Verzamel de centen, breek de spaarvarkens!
Feynman en/of Feiten – Fiscale fuik
De uitgaven van Rutte IV stegen 10% harder dan inflatie, nu moet het botte mes erin
Actrice Kagney Lynn Karter pleegt zelfmoord
Er waart een spook door Noord-Amerika