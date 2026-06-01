Waar al dat verschrikkelijke wereldgebeuren al niet goed voor is. Nederland ligt te rillen in het bedje vanwege Oekraïne, Iran en Gaza, en dat is heerlijk voor de industrie. Het enige dat namelijk mooier is dan al dat dood en verderf: de paniekerige hebzucht die ons hierdoor overvalt en die we botvieren op ons winkelkarretje. Volgens de inkoopmanagersindex van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement steeg de bedrijvigheid in de binnenlandse industrie met zo'n anderhalf procent en dat komt, zeggen ze, door PANIEKAANKOPEN en HAMSTERGEDRAG. Hebben we toch gelukt dat we zo'n opgefokt volkje zijn, bij de altijd kalme en bedachtzame Duitsers werd het inkoopgedrag juist minder. Dus; als de economie u lief is, als een gestoorde zooi inslaan en wel iedere dag. Één noodpakket is niet genoeg, die kelder moet vol. Zorg dat u 10 jaar kunt poepen. Koop zonder kijken. Poetin komt eraan. Netanyahu ook. Trump gooit vanmiddag nog een bom op Texel. Het stroomnet ontploft. Alles gaat fout. U moet meer hebben dan uw buurman. Consumeer, consumeer, consumeer.