In 2022 hadden we bijna geen begrotingstekort. Ondanks sterke economische groei, steeg het tekort in 2023 naar 0,4% en in 2024 naar 2,2%. De uitgaven van het Rijk stegen van 336,6 miljard in 2021 naar 433,6 in 2024. Dat is 28,8% extra uitgaven in drie jaar, fors boven inflatie. De vorige coalitie sorteerde voor op een vernederende verkiezingsuitslag, en schopte als een jammerde kleuter de schatkist om.

Deze getalletjes zijn nog zonder lijken in de kast. De afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire blijkt nog complexer en duurder dan verwacht, we zitten nog steeds in de fase dat de overheid probeert een schikking aan te bieden. De fase dat slachtoffers daarover gaan procederen komt nog. De echte fraudeurs zijn de lachende derde, tijd voor strafzaken of preventie is er nauwelijks meer.

Tijdens de invoering van de vermogensbelasting is gewaarschuwd dat de gekozen methode een onbegaanbare weg was. Dit is net zoals de kinderopvangtoeslagenaffaire geen tegenvaller, maar een compleet voorspelbaar resultaat van falend beleid. De duurste tegenvallers worden in Nederland niet officieel geturfd, ik zal voor de onderbouwing moeten vluchten naar Denemarken en Duitsland.