Je zou het soms bijna vergeten maar dit is de allerbelangrijkste discussie van allemaal, de rest is ruis, dus natuurlijk koppen we hem even heel tendentieus met maar de halve quote

U WORDT VERVANGEN. En als het even mee zit nog door uw eigen soort ook, maar dat moet nog maar blijken! Maar wat moet het toch fijn zijn om Nederland BV gewoon als warenhuis te zien waar alle fte's inwisselbaar zijn, en je gewoon heel half Afrika, India en Syrië hierheen kan migreren en dit verder niets verandert aan het reilen en zeilen. Maar HET KONINKRIJK is geen warenhuis, het is een soort gedeelde hallucinatie die tegelijk in het verleden, heden en toekomst bestaat. En het doet er nogal toe Welk Soort Mensen er samen hallucineert.

Maar goed, geboortegraad. Het CBS schreef vorige week: "In Nederland daalde het totaal vruchtbaarheidscijfer geleidelijk van 1,71 per vrouw in 2014 naar 1,43 per vrouw in 2024. Deze daling deed zich voor in bijna alle gemeenten. In 2014 kregen vrouwen in 65 procent van de gemeenten gemiddeld meer dan 1,75 kinderen. In 2024 gold dat nog maar voor 19 procent van de gemeenten. Vooral in de grote steden, de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland, Limburg en de grensregio van Noord-Brabant lag het totaal vruchtbaarheidscijfer in 2014 al lager. (...) Tussen 2014 en 2024 was de afname het sterkst in Fryslân, Flevoland en Zuid-Holland, waar het vruchtbaarheidscijfer met 19 procent afnam. In Zeeland was de daling met 11 procent het kleinst. Het geboortecijfer daalde in zeer stedelijke gebieden harder dan in de overige gebieden."

Nou Jet, doe er eens wat aan! Maar niet te serieus, want dan geeft het matriarchaat je de Omtzigt-behandeling. Fascinerend thema natuurlijk, want Orbans pro-gezinsbeleid werkt ook maar beperkt, en bijvoorbeeld China, Zuid-Korea, Japan en Turkije hebben exact hetzelfde probleem, misschien zelfs wel erger.