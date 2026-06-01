Uw knalpleziertje op oudejaarsavond wordt verboden, maar volgens de Raad van State nog niet verboden genoeg. Om te zorgen dat de jaarwisseling ook nu weer rustig verloopt is er het ontwerpbesluit veilige jaarwisseling, waarin onder andere regels over vuurwerk-ontheffingen zijn vastgelegd, is volgens de RvS VEEL TE SOEPEL. Als ontheffingen redelijk simpel te verkrijgen zijn, kan het natuurlijk maar zo gebeuren dat het op 31 december om 00:00 ergens in Nederland GEZELLIG is en dat wil de Raad van State dus niet. Als er dan ergens onverhoopt vuurwerk te zien dan wel te horen is, legt het besluit u en ons niet voor op hoeveel meter afstand van het gebeuren we moeten staan. God verhoede dat wij, oelewappers, straks door het ontbreken van zo'n regel met z'n allen bovenop de Tehran Thunder King Gold Pyro Fire Squirter gaan zitten. Tenslotte is ook onduidelijk hoe de gemeenten al die handhavers op de been gaan krijgen om ons te beboeten als we het toch in ons hoofd halen een rotje af te steken. Dat is natuurlijk ongelooflijk jammer. Kortom, het moet van de RvS allemaal veul en veul STRENGER.