achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Politie 'hevig bedreigd' na voorval zwangere vrouw en Palestijnse migrant te azc Zeist, talloze comments onder Instagram posts

Je verwacht het wel

Dit voorval

Bovenstaand zag u Palestijnse migrant Wesam Mekdad (Facebook) die naar eigen zeggen Gaza 10 jaar geleden verliet en na vier jaar in een Griekse gevangenis via Duitsland in Nederland terecht kwam, en zijn naar verluidt Syrische vrouw die tijdens het voorval op 19 mei hoogzwanger was. Mekdad zou in het azc aan de Kampweg te Zeist door het lint zijn gegaan omdat hij te horen gekregen zou hebben dat hij niet in Nederland zou kunnen verblijven, en dat hij zojuist een familielid zou zijn verloren in de oorlog. De politie schrijft dat hierbij "sprake was van een mes".

De beelden gingen internationaal viral, Al-Jazeera en zo'n beetje elk anti-Israëlisch activistennetwerk deelden ze. Dat leidt nu tot bedreigingen onder de social media posts van de Nederlandse politie, die de reactiemogelijkheden daarom op meerdere accounts uitgezet heeft.

""Kritiek en een gesprek zijn goed en belangrijk, maar alle fatsoensnormen werden overschreden", zegt een woordvoerder van de politie over de reacties bij het bericht dat gisteren werd gepubliceerd. Mensen ontstaken in woede richting de politie, maar gingen ook los tegen elkaar onder het bericht. "In toenemende mate sloeg het om", zegt de woordvoerder. "Lelijke taal en echt beledigingen over en weer en verwensingen die niet door de beugel kunnen." Er was onder meer sprake van "heftige bedreigingen". Volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of er mogelijk strafbare uitingen bij zitten."

En inderdaad, er staan talloze reacties onder de bovenste posts van Instagramaccount Politie Nederland en Politie Zeist, zie voorbeelden onderstaand. Afijn, de wereld is een groot Bollendak!

Een kleine greep uit de talloze reacties op Instagram

De Al-Jazeera vid

Tags: Zeist, azc, Palestijn
@Spartacus | 01-06-26 | 08:30 | 452 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Brand bij AZC Loosdrecht
Jan Struijs bij WNL

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.