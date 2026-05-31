Dolle rubriek. DOSSIER. Bedankt weer, ANP Fotobank. Zelf debiele onderschriften verzinnen

Ennnnn wie of wat hebben we hier, het is de buik van Mercedes van Wijk, de goorste stripper van het westelijk halfrond. Vanwege al haar avonturen met bekende Nederlanders, voornamelijk uit Volendam, brengt ANP haar onherkenbaar in beeld. Mercedes heeft tegenwoordig namelijk een zeer fatsoenlijke baan, om precies te zijn Bomenverzorger in de regio Hardenberg. Ze heet trouwens Mercedes omdat haar vader fan was van twee automerken: Mercedes en Opel. Wacht dus maar tot je haar zus ziet, Opel van Wijk.

Ja hoor! Daar zit ze! Opel van Wijk, maar sinds haar huwelijk met de onbenullige kamper Jan Vectra gaat ze door het leven als Opel Vectra. Opel werkt graag met techniek en machines in een grote productieomgeving, en dus is ze dolblij met haar droombaan als procesoperator in de betonbouw. Haar lievelingsbloem is een grote margriet. Ze heeft, net als de rest van Nederland, een godsgruwelijke grafhekel aan de haagwinde.

De familie Jonker is ook present! Hier ziet u de kinderen: Bassie, Adriaan en Beehonderd Jonker. U hebt het vast al geraden: de vader en moeder van de drie waren verzot op de televisieserie Bassie & Adriaan. De voornaam B100 werd geweigerd door de gemeente, maar Beehonderd mocht wel. Dat levert in Engeland (waar Beehonderd in de hash handelt) kolderieke taferelen op. "Bee hunderd? Bee keeper?" Nou ja, het slaat natuurlijk nergens op, maar wie noemt z'n kind dan ook zo.

Grieneke Huilstra heeft in haar leven drie serieuze relaties gehad: met ene Tijmen, met ene Pim en met Japie. Tijmen en Pim moesten al snel het veld ruimen, omdat hun seksuele prestaties ondermaats waren. Japie was wél een potente lijger, die zich helemaal mee liet voeren in de wildste fantasieën van Grieneke bovendien. Zo werd hij een keer gedrogeerd wakker op een chemsex feest op de Balkan en dat was de mooiste dag in z'n leven. Maar ja, tegenwoordig is Japie alleen nog maar met werk bezig, en met de kippen in de tuin. Dat vond Grieneke zo saai!