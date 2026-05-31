Ja dat gaat even viral in het Globale Zuiden. Het bovenstaande voorval vond afgelopen 19 mei rond 22:00 plaats in het azc aan de Kampweg te Zeist. De politie schreef hier gisteren over: "Er gaan beelden rond op social media over een aanhouding waar door de politie geweld is gebruikt. De agenten hebben opgetreden naar aanleiding van een melding van bedreiging en vernieling, waarbij sprake was van een mes. (...) Vervolgens ontstond de situatie die op de beelden gedeeltelijk zichtbaar is. Hierbij is een 30-jarige man uit Zeist aangehouden." Over de identiteit van de betrokkenen laat de politie niets los, maar Al-Jazeera en anti-Israëlische activistennetwerken beweren dat het gaat om een 30-jarige Palestijnse man genaamd Wesam Mekdad (Facebook), en dat de vrouw hoogzwanger zou zijn geweest. Ook zou uit Mekdads Facebookposts blijken dat het kind inmiddels gezond geboren is 'ondanks dat de politie het probeerde te doden', en dat hij op 19 mei zo door het lint zou zijn gegaan omdat hij uitgezet dreigde te worden. Zie die twee Facebookposts onderstaand.

Naschrift 15:32 - In tegenstelling tot het eerdere Al-Jazeera filmpje staat nu de langst beschikbare video van 23 seconden boven dit topic. Het toont meer voor- en nasleep, maar is wel heel lichtelijk versneld. Het (niet te downloaden) origineel op normale snelheid staat hier.