Welkom bij de finale en eet smakelijk. Voetbalfinales zijn doorgaans niet zo zenuwslopend als tennisfinales, MAAR voetbalfinales duren gelukkig niet 5 uur en er wordt minder gekreund. Goed, genoeg over tennis, de échte finale hebben we eigenlijk al gehad op 28 april toen PSG en Bayern München ons de wedstrijd van het jaar aanboden, alleen ja dit kan er best eentje worden hoor. Een strijd tussen Britten en Fransen, Parijs en Londen, Spaanse coach en Spaanse coach (die zijn tenminste nog coach!), het beste elftal van het jaar en het beste elftal van Engeland, Macron en Starmer, fromage en cheese. Oja: JURRIËN TIMBERMAN! Als dit geen onvergetelijke pot wordt dan eten we onze keepershandschoenen op met vinaigrette en bonen. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat PSG van Arsenal wint, Luis Enrique heeft op elke positie, van doelman tot bank, een betere speler dan Mikel Arteta. Dus als onze Stijlloze voorspelling van 5-1 voor PSG niet uitkomt eten we onze keepershandschoenen op met vinaigrette en bonen (oké en mayo). Wensen we de Parijzenaren alvast sterkte voor vanavond. Schakelen we nu snel naar de Puskás Aréna voor de finale der finales, de Cup Met De Grote Oren, het laatste potje Europees voetbal voordat het wereldvoetbal start, we gaan LIVE kijken naar THE CHAMPIONS.

Update '5 - ARSENAL OP 0-1 (mooi op schema voor 5-1)

Update - RUST. Het is een échte finale, en wat is Arsenal vervelend.

Update '61 - PINGEL

Update '63 - 1-1 DEMBEEEEEELEEEEEEEE

Update - EINDE. We gaan verlengen

Update - EINDE VERLENGING. We krijgen: strafschoppen

Update - Ondertussen is de traditie van Parijs slopen ook weer begonnen.

Update - MISSER VAN ARSENAL

Update - MISSER VAN PSG

UPDATE - PARIS SAINT GERMAIN WINT DE CHAMPIONS LEAGUE!!! Nou bonne nuit voor straks en we zien morgen wel of de Eiffeltoren nog overeind staat.