LIVE. Bord op schoot voor PSG - ARSENAL
The Champiooooooooooooooons
Today. #UCLfinal pic.twitter.com/qLG3ROoGxa— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
Welkom bij de finale en eet smakelijk. Voetbalfinales zijn doorgaans niet zo zenuwslopend als tennisfinales, MAAR voetbalfinales duren gelukkig niet 5 uur en er wordt minder gekreund. Goed, genoeg over tennis, de échte finale hebben we eigenlijk al gehad op 28 april toen PSG en Bayern München ons de wedstrijd van het jaar aanboden, alleen ja dit kan er best eentje worden hoor. Een strijd tussen Britten en Fransen, Parijs en Londen, Spaanse coach en Spaanse coach (die zijn tenminste nog coach!), het beste elftal van het jaar en het beste elftal van Engeland, Macron en Starmer, fromage en cheese. Oja: JURRIËN TIMBERMAN! Als dit geen onvergetelijke pot wordt dan eten we onze keepershandschoenen op met vinaigrette en bonen. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat PSG van Arsenal wint, Luis Enrique heeft op elke positie, van doelman tot bank, een betere speler dan Mikel Arteta. Dus als onze Stijlloze voorspelling van 5-1 voor PSG niet uitkomt eten we onze keepershandschoenen op met vinaigrette en bonen (oké en mayo). Wensen we de Parijzenaren alvast sterkte voor vanavond. Schakelen we nu snel naar de Puskás Aréna voor de finale der finales, de Cup Met De Grote Oren, het laatste potje Europees voetbal voordat het wereldvoetbal start, we gaan LIVE kijken naar THE CHAMPIONS.
Update '5 - ARSENAL OP 0-1 (mooi op schema voor 5-1)
Update - RUST. Het is een échte finale, en wat is Arsenal vervelend.
Update '61 - PINGEL
Update '63 - 1-1 DEMBEEEEEELEEEEEEEE
Update - EINDE. We gaan verlengen
Update - EINDE VERLENGING. We krijgen: strafschoppen
Update - Ondertussen is de traditie van Parijs slopen ook weer begonnen.
Update - MISSER VAN ARSENAL
Update - MISSER VAN PSG
UPDATE - PARIS SAINT GERMAIN WINT DE CHAMPIONS LEAGUE!!! Nou bonne nuit voor straks en we zien morgen wel of de Eiffeltoren nog overeind staat.
Voor wie juicht u?
May 29, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE! De volgende Champions League-afstraffing voor Ajax tegen Benfica
De Goden kijken mee vanavond
PSG veegt Inter van de mat: 5-0
De ontknoping van het Europese voetbalseizoen!
Historische afgang PSV in Champions League
Thumbnail: Guus Til in actie
Imane Khelif wint halve finale tegen Thaise, gaat voor Goud tegen Chinese Yang Liu
Onderstaand een overzicht van de kwestie én de mediakwestie
LIVE! Champions League-finale met MAATSEN
Ro-nald Koeman je selectiebeleid is een hoer
BERGKAMP, BERGKAMP kijken in Het StamCafé
Nee, die andere... Vera is morgen weer.
Wij sponsoren Rwanda, Rwanda sponsort Arsenal
Ding dong Ontwikkelingshulp!