100 jaar VPRO in het StamCafé
Deaud in het heden, springlevend in het verleden
Nederland in 1926
De VPRO, die eigenlijk de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep heet, kennen we natuurlijk van het baanbrekende werk van Roel Maaldrink, emancipatoire tweets, unieke inzichten, eerlijke docu's, de uitleg bij Koot en Bie, het grensverleggende gesprek tussen Griet op de Beeck en Eus en nog veel meer fraais. Goed, tussen de zeldzame vissen zwemt ook altijd een kibbelend kabeljauwtje dat de vijver ontsiert, zoals Koot en Bie (zonder uitleg), Jiskefet, Theo en Thea, de afleveringen van Zomergasten tot 2014, VPRO Boeken, Andere Tijden, Tegenlicht en alles van Wim T. Schippers. Dat namen we op de vrijzinnige koop toe. Maar sinds de absentie van Tim den Besten ging het bergafwaarts met de omroep en is het simplisties gezegd allemaal niet zo leuk meer en al helemaal niet fraai. Er is geen enkel VPRO-programma meer dat u aan de buis gekluisterd houdt, terwijl u vroeger geramd zat met een Lubach, waardoor u de volgende morgen de hete takes zo uit uw mouw schudde bij de koffieautomaat. Maar dat is allemaal alweer 100 jaar geleden. In 1926 viel er tenminste nog wat te beleven op tv. Dus zoeken we het vanavond ter viering in het verleden, in de schatkamer (als dat nog mag). En welk VPRO-programma bracht u schoonheid en troost?
Toen ook al oorlog en shoarma
En reportages
