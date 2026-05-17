Controversevrije publiekslieveling Max Holloway krijgt toch nog een laatste money fight tegen MMA's verloren - en naar eigen zeggen gevonden - zoon. Tenminste, als-ie op komt dagen. Michael Chandler werd ook jarenlang een McGregor-gevecht voorgehouden, maar Conor met z'n nieuwe tanden en gezwollen coke-hoofd zorgde vooral voor een aaneenschakeling van incidenten, arrestaties en beschuldigingen, en het gevecht kwam er nooit. Maar nu, naar verluidt, onder voorbehoud, gaat het 11 juli dan zeer wel mogelijk toch gebeuren. 13 jaar na hun eerste treffen een kan op verlossing voor Max die afgelopen juli 2025 nog van Dustin Poirier won. En een kans op nog één laatste MMA-zege voor McGregor, die zijn laatste twee gevechten tegen diezelfde Dustin Poirier verloor. Kortom, als de Poirier-uitkomsten iets zeggen is Max de grootste kanshebber, en dat is-ie sowieso wel, want Conors laatste gevecht was in juli 2021, en is dus volledig uit vechtvorm. Afijn, we gaan wel kijken, als-ie komt.