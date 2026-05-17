Conor McGregor is terug (tegen Max Holloway) in het StamCafé
Eerst geloven, dan zien
Hun eerste treffen in 2013
Controversevrije publiekslieveling Max Holloway krijgt toch nog een laatste money fight tegen MMA's verloren - en naar eigen zeggen gevonden - zoon. Tenminste, als-ie op komt dagen. Michael Chandler werd ook jarenlang een McGregor-gevecht voorgehouden, maar Conor met z'n nieuwe tanden en gezwollen coke-hoofd zorgde vooral voor een aaneenschakeling van incidenten, arrestaties en beschuldigingen, en het gevecht kwam er nooit. Maar nu, naar verluidt, onder voorbehoud, gaat het 11 juli dan zeer wel mogelijk toch gebeuren. 13 jaar na hun eerste treffen een kan op verlossing voor Max die afgelopen juli 2025 nog van Dustin Poirier won. En een kans op nog één laatste MMA-zege voor McGregor, die zijn laatste twee gevechten tegen diezelfde Dustin Poirier verloor. Kortom, als de Poirier-uitkomsten iets zeggen is Max de grootste kanshebber, en dat is-ie sowieso wel, want Conors laatste gevecht was in juli 2021, en is dus volledig uit vechtvorm. Afijn, we gaan wel kijken, als-ie komt.
LEGENDS MEET AGAIN@TheNotoriousMMA vs @BlessedMMA 2 headlines #UFC329 LIVE July 11 on @ParamountPlus! pic.twitter.com/KZviEoLcpD— UFC (@ufc) May 17, 2026
McGregor highlights
Holloway highlights
Holloway's zegen over Dustin Poirier
MEGAMIX!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Géén muziek van Ali B. in het StamCafé
Nee wacht, juist wél
FOTOQUIZ in het StamCafé - Wat gebeurt hier?
Hallo, u spreekt met Rob
Proosten op Hafid Bouazza in het StamCafé
Met alcoholvrij bier (haha nee grapje met absint)
Drie koningen in het KoningsnachtCafé
Voorts draait het hier om bier
Het regent lintjes in het StamCafé
Zachtjes tikt een lintje op het zolderraam
Toch nog maar een keer Sydney Sweeney in het StamCafé
Ja ja we weten wat u denkt
De Nederlandse Literatuur onder Lieuwma en Lichtenbergs Loep
Literair StamCafé - LIVEBLOG IRAN HIERRR