Bijna alles in de Eredivisie is al beslist. PSV is kampioen, NAC gedegradeerd, van Hercales zijn we eindelijk af en Feyenoord mag meedoen aan de Champions League. Maar! Er zijn nog een paar dingen spannend. Telstar en Volendam gaan uitmaken wie er tegen Willem II gaat spelen in de finale van de play-offs, en topclubs NEC en FC Twente strijden samen met Ajax om een (vrij kansloos) voorrondeticket van de Champions League, een plaatsje in de voorronde van de Europa League of de nationale play-offs voor de Conference League, die de Amsterdammers dus af zouden moeten werken in Volendam omdat topper Harry Styles in de Arena staat. Dat laatste is natuurlijk niet alleen heel erg grappig, maar ook nog eens heel erg terecht gezien het totale wanbeleid in Amsterdam. Alle wedstrijden tegelijk op ESPN1, buiten is het toch snertweer, dus we gaan lekker voetbal kijken. Houdt u niet van sport? Dan leestkijkt u lekker dit stijlloze reisverslag vol foto's van dr. Teun Voeten bij Tommy Robinson en zijn maten.

VOLENDAM: Moet winnen, en komt 1-0 voor door Descotte

NEC: 1-0 voor tegen Go Ahead door Lebreton, mag bij deze stand naar voorronde CL

FC TWENTE: komt 1-0 achter, Flamingo scoort voor PSV, Twente nog steeds 4e zo

HO WACHT: Alweer 1-1 door Orjasaeter

NEC: Al op 2-0 door Lebreton

TELSTAR! Maakt 1-1 door Danny Bakker, bij deze stand blijft Telstar erin

FC TWENTE: 2-1 achter, Champions League lijkt ver weg, maar zolang Ajax niet voorstaat is het nog genoeg voor plaats 4.

FC TWENTE: Nu 3-1 achter. Ajax heeft aan een goaltje genoeg om vierde te worden. NEC op koers voor de (voorronde) Champions League

TROUWENS: FC Groningen gaat de play-offs voor de Conference League halen, staat 2-1 voor tegen Heracles, Sparta maakte nog een kleine kans maar staat 1-2 achter tegen Excelsior

HEUJ: Go Ahead maakt de 2-1 tegen NEC, dat dus nog wel voor staat

FC TWENTE: 4-1 achter nu door Guus Til. Ajax en NEC hebben het allemaal in eigen hand nu

VOLENDAM: Heeft inmiddels zowel Veerman als Mühren ingebracht, was dichtbij de 2-1 via Descotte, maar het staat nog altijd gelijk

TELSTAR: Krijgt een pingel van de VAR... Ronald Koeman jr. loopt naar de stip...

GOAL! Keeper Ronald Koeman jr. maakt 1-2 voor Telstar uit een penalty

AJAX: Scoort niet, blijf op 0-0 en wordt dus 5e. Mag naar Volendam voor de play-offs

NEC: Houdt de 2-1 vast. Gaat naar de voorronde van de Champions League. NEC. Champions League. JvKup deelt bier uit

TELSTAR: wint met 1-2, blijft erin. Volendam mag het nog een keer proberen tegen Willem II