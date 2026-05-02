Tijd voor een topper! Of eigenlijk een halve topper, aangezien een van beide ploegen dit puur voor spek en bonen speelt na het binnenslepen van het kampioenschap en heeft aangegeven het allemaal niet meer heel serieus te nemen door in de week voor deze topper een paar dagen uit te wijken naar Ibiza om keihard te trainen door te zakken in de Ushuaïa. Wellicht zelfs maar 0,25 topper, aangezien die andere ploeg Ajax is en, welja, zich al een aardig tijdje niet meer als een topploeg gedraagt. Die spelen dan weer wél ergens voor, namelijk heel heel misschien plek 2 en daarmee Champions League, heel misschien plek 3 en daarmee voorronde Chamions League, misschien plek 4 en daarmee voorronde Europa League en anders wordt het zeer waarschijnlijk play-offs voor een ticket naar de Conference League. Allemaal erg vernederend voor doorgewinterde Ajacieden, maar het is wel de nieuwe realiteit (en wie weet blijft dat nog jaren zo). Neemt allemaal niet weg dat het alleen al qua historie een beladen potje is, en in beladen potjes kan het nog weleens gebeuren dat alles ineens anders is. Dat de jongens op het veld de geest krijgen en we ineens kijken naar wat commentatoren graag noemen 'een knotsgekke wedstrijd' vol 'gallery play' in een 'kolkend stadion', of nog liever een 'heksenketel' die 'schudt op haar grondvesten'. Laten we het hopen.

Update '1 - Meteen raak. Pepi, 0-1 PSV

Update '11 - Gelijk! Gaaei, 1-1

Update '78 - 1-2!

Update 90+2 - 2-2