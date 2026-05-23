We zijn in het Canadese hol van flapdrol Stroll waar Max Verstappen z'n snelle Nürburgring-Mercedes verruilt voor z'n trage Villeneuve-Red Bull, en dat leverde hem gisteravond een matige P7 op voor de Sprint. Maar hij moet niet treuren want Red Bull is hartstikke aardig in het ontwikkelen van de bolide gedurende het weekend, in een race is álles anders en Verstappen blijft verdomme wel VERSTAPPEN (en in de F1). Alleen ja, die Mercedessen. Die lijken onverslaanbaar en peren 'm vast wel weer, zodat mensen met een racehart moeten hopen dat Antonelli wint en niet Koorts Russell. Stijlloze Sprintvoorspelling: Antonelli wint (yes) en Verstappen klimt naar P4. En als u tijdens deze Sprint nog op het strand ligt voor een Rode Vlag op uw ruggetje kunt u ook alleen de kwali volgen, die zullen we hieronder ook updateteten vanaf 22.00 uur. Maar misschien kijkt u dan wel weer naar Rico. Ach, 't is allemaal goed, het zonnetje schijnt, het bier ligt lekker koud in de hand en wie zin heeft gaat helemaal onderuit voor Verstappen in Canada. Sprint ze!

Update - Wat is Antonelli toch een heerlijke racer. Maar: even pas op de plaats nu.

Update - RADIO TOTO: "Kimi, stop met zeuren."

UPDATE - Koorts Russell wint de Sprint. Norris P2, Antonelli P3. Verstappen begon op P7 en eindigt op P7. Om 22.00 uur hieronder DE KWALI.

UPDATE 22:00 - Welkom terug, we gaan: kwalificeren.

Update - Koorts Russell pakt toch weer POLE. Antonelli P2. Norris P3. Verstappen start 6e. Morgen: RACEN.