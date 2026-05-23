Natuurhandhavers. Wij weten niet wat ze doen naast een beetje in de bosjes rondhangen en kabouter Spillebeen bekeuren als hij ergens illegaal heen en weer aan het wippen is, maar ze bestaan dus. Een groepje wildernisboa's in Oss had een behoorlijk wilde nachtdienst toen ze een groep van 11 beschonken mensen tegenkwamen die bij een natuurgebied vuurtje aan het stoken was, daarbij veel lawaai maakte en 'zich schuldig maakte aan meerdere strafbare feiten'. Toen de groep hierop werd aangesproken begon een van de dronken vrouwen in het gezelschap de mannelijke boa's ineens bij hun billen en hun kruis te BETASTEN. Nadat de groep gesommeerd was om weg te gaan werd het nog grimmiger: 'De groep vond het nodig om te gaan provoceren, intimideren en uitdagend gedrag richting ons te uiten.' Per slot van rekening bewoog de groep zich ook nog richting de dienstauto's van de boa's, om er vervolgens op- en in te klimmen. Toen werd het echt KNOKKEN. Wapenstokken en pepperspray versus tassen en barbecue's (daarmee werd dus naar de boa's GEGOOID). Met hulp van een grote politiemacht lukte het uiteindelijk om 4 van de bezopen oproerkraaiers in de boeien te slaan. Eindstand: GeenStijl teambuilding in de bossen bij Oss prima geslaagd.