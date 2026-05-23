Groep dronkenlappen intimideert, slaat, betast en probeert dienstauto's natuurboa's te stelen
4 aanhoudingen
Natuurhandhavers. Wij weten niet wat ze doen naast een beetje in de bosjes rondhangen en kabouter Spillebeen bekeuren als hij ergens illegaal heen en weer aan het wippen is, maar ze bestaan dus. Een groepje wildernisboa's in Oss had een behoorlijk wilde nachtdienst toen ze een groep van 11 beschonken mensen tegenkwamen die bij een natuurgebied vuurtje aan het stoken was, daarbij veel lawaai maakte en 'zich schuldig maakte aan meerdere strafbare feiten'. Toen de groep hierop werd aangesproken begon een van de dronken vrouwen in het gezelschap de mannelijke boa's ineens bij hun billen en hun kruis te BETASTEN. Nadat de groep gesommeerd was om weg te gaan werd het nog grimmiger: 'De groep vond het nodig om te gaan provoceren, intimideren en uitdagend gedrag richting ons te uiten.' Per slot van rekening bewoog de groep zich ook nog richting de dienstauto's van de boa's, om er vervolgens op- en in te klimmen. Toen werd het echt KNOKKEN. Wapenstokken en pepperspray versus tassen en barbecue's (daarmee werd dus naar de boa's GEGOOID). Met hulp van een grote politiemacht lukte het uiteindelijk om 4 van de bezopen oproerkraaiers in de boeien te slaan. Eindstand: GeenStijl teambuilding in de bossen bij Oss prima geslaagd.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Boaatjesdag. Eerste NS-boa's op jacht met wapenstok
Beste reizigers, opgelet!
Dronken idioot over de kop met zoontje achterin
Bureau Utrecht - uw thermometer in de reedt van de superdiversiteit
14-jarig meisje ontvoerd en aangerand door 37-jarige Somaliër, ontkomt door zelf politie te bellen vanaf wc
"Ik heb alleen maar goede bedoelingen," verklaart de dader
NS wil met wapenstok voor spoorboa's geweld gebruiken tegen geweld
Het ultieme wapen eindelijk ook voor zij die hun leven wagen op het spoor
Bijna helft Nederlanders HEEFT NOG NOOIT DRONKEN GEFIETST
Machtsdronken (foto) telt niet
Rik vijf jaar dood: neergestoken door doorgedraaide asielzoeker omdat instanties langs elkaar heen werkten
En de vraag is: wat is er sindsdien eigenlijk veranderd
GOH. Tom Waes zat MET DRANK OP achter het stuur
Dos Cervezas por favor!