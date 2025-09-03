achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

14-jarig meisje ontvoerd en aangerand door 37-jarige Somaliër, ontkomt door zelf politie te bellen vanaf wc

"Ik heb alleen maar goede bedoelingen," verklaart de dader

Vandaag in misselijkmakende verhalen: de 37-jarige in Somalië geboren goorlap Salah H., thans vader van zes kinderen, plukte zijn 14-jarige slachtoffer van straat, reed nog even met haar naar de coffeeshop, en koerste toen af op zijn huis in Oss. Eenmaal daar zou hij haar gedwongen hebben met hem te blowen en het vervolgens op een betasten hebben gezet. Het meisje slaagde er daarna in zichzelf op te sluiten op de wc en fluisterend de politie te bellen. Daar bleef ze verschanst tot er agenten ter plaatse waren. H. is in het verleden meermaals veroordeeld voor geweldsdelicten en één keer vrijgesproken voor een zedendelict; vandaag werd drie jaar cel tegen hem geëist. Zijn advocaat verdedigt: "Mijn cliënt heeft voor de rechtbank verklaard niet schuldig te zijn en dat hij het meisje heeft willen helpen nadat ze op straat had aangegeven dat ze zich niet goed voelde. Het gevonden dna verklaart hij uit het handen schudden."

Tags: oss, aanranding, goorlap
@Schots, scheef | 03-09-25 | 21:30 | 67 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Britse county plaatst video tegen aanranding. RAAD DE AFKOMST VAN DE DADERS, SLACHTOFFER EN REDDER

Hey maar als afkomst geen rol speelt in de discussie, waarom is dit dan ALTIJD de afkomst-verdeelsleutel in dit soort reclames?

@Spartacus | 04-04-25 | 21:00 | 132 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.