Vandaag in misselijkmakende verhalen: de 37-jarige in Somalië geboren goorlap Salah H., thans vader van zes kinderen, plukte zijn 14-jarige slachtoffer van straat, reed nog even met haar naar de coffeeshop, en koerste toen af op zijn huis in Oss. Eenmaal daar zou hij haar gedwongen hebben met hem te blowen en het vervolgens op een betasten hebben gezet. Het meisje slaagde er daarna in zichzelf op te sluiten op de wc en fluisterend de politie te bellen. Daar bleef ze verschanst tot er agenten ter plaatse waren. H. is in het verleden meermaals veroordeeld voor geweldsdelicten en één keer vrijgesproken voor een zedendelict; vandaag werd drie jaar cel tegen hem geëist. Zijn advocaat verdedigt: "Mijn cliënt heeft voor de rechtbank verklaard niet schuldig te zijn en dat hij het meisje heeft willen helpen nadat ze op straat had aangegeven dat ze zich niet goed voelde. Het gevonden dna verklaart hij uit het handen schudden."