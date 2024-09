Een dubbele WTF voor Spaanse voetballer Hugo Mallo. De 33-jarige oud-rechtsback van Celta de Vigo is veroordeeld voor een aanranding die in 2019 zou hebben plaatsgevonden voorafgaand een een wedstrijd tegen RCD Espanyol, dat andere team uit Barcelona. Het slachtoffer: de vrouw in het MASCOTTEPAK van de thuisclub.

Nou is seksueel geweld in alle gevallen ernstig en hebben wij geen enkel begrip voor mannetjes die hun handjes niet thuis kunnen houden. Maar hitsig worden van een gigantische parkiet is wel next level raar. Bij het handjes schudden voor de aftrap zou Mallo de vrouw in het pak in een vluchtige beweging bij de borsten hebben gegrepen. Zelf heeft de voetballer aanranding altijd ontkend. Hij is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 6.000 euro. Beelden van het vermeende incident na de breek.