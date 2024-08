Return of the Naffer in de kiem gesmoord

Opvallend persbericht van de politie, die op zoek is naar vier verdachten die op 18 juli in een park in Amsterdam een 14-jarig meisje hebben aangerand. Daarin stond heel eventjes dat de vier verdachten allemaal een "Noord-Afrikaans" uiterlijk hadden. Maar dat is natuurlijk ontzettend stigmatiserend! Misschien kwamen ze wel uit Zuid-Europa, of uit Zuid-West-Azië! Gelukkig heeft de politie de prioriteiten op orde en is het bericht binnen enkele minuten aangepast. Inmiddels zoekt de politie vier "lichtgetinte" verdachten tussen de 16 en 18 jaar. Eentje droeg een PSG-trainingspak, een andere een zwarte hoodie, eentje een Nike-vest en van de vierde is helemaal geen stigmatiserend kledingstuk bekend. That narrows it down. Hoe dan ook:

"Omstreeks 20.30 uur loopt het vrouwelijke slachtoffer in Park Frankendael als een groep van vier jongens haar aanspreekt. De jongens waren met twee fatbikes. Na een kort gesprek pakken de jongens haar ineens vast en randen haar aan. Hierbij wordt het slachtoffer ook op de grond geduwd. Na de aanranding lopen de jongens verder het park in, mogelijk omdat ze iemand hoorden of zagen."

Bent u, kent u, of weet u iets/iemand. Contact opnemen met de politie kan daarrr. Graag wel de politiek correcte omschrijvingen van de verdachten gebruiken.