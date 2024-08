Foto: niet het zwarte haar in het verhaal

Moeders in Weert houd uw dochters binnen! Niet één maar twee keer iemand aangerand. Die kunnen we tellen: één, twee. De aanrandingen vonden maandagochtend plaats aan de Molenakker en de Suffolkweg. "De politie vraagt getuigen, die iets gezien hebben, zich te melden. De verdachte zou tussen de 20 en 25 jaar oud zijn, zwart haar hebben en rijden op een damesfiets." Ooooo dan! Nu is alles duidelijk. ZOEK ZOEK