GESPOT in Nederland en de kranten (*, *, *) staan er vol mee: de Mediterrane bidsprinkhaan. Het ding is zo groot als de penis van een volwassen man. Het beest heet eigenlijk iris oratoria en hij is precies op het goede moment in Nederland, want we zijn net bezig met die ommezwaai in het eten van vlees naar het eten van insectbeesten. Dus mocht u net als Dave zo'n knakker zien. Vangen, pootjes en vleugels verwijderen, pannetje op laag vuur, lepel roomboter erin, knoflook choppen en erbij, bidsprinkhaan in 10 minuten al dente op laag vuur en vreten maar!

UPDATE - We lezen hier: "Iris oratoria is een groene bidsprinkhaan van ongeveer 6,5 cm lang." Dus dat van die volwassen man klopt (mogelijk) niet