Grappig, want wij ervaren heus weleens stress of spanning, maar dan gaan we bijvoorbeeld bier drinken, of heel kortaf tegen het vrouwtje doen, of allebei, in ieder geval niet opeens kinderporno kijken, zoals De Heideroosjes-bassist Fred Houben deed. Meneer is inmiddels een maand geleden (!) gearresteerd en zit nog steeds vast - op 13 maart is zijn voorlopige hechtenis verlengd met dertig dagen. Zijn advocaat heeft daartegen beroep aangetekend en legt uit: "Hij heeft online extreme spanning gezocht om om te kunnen gaan met stress, die hij zowel zakelijk als privé ervoer. Hij wilde spanning met spanning killen, zeg maar. Hij ontkent elke seksuele voorkeur voor minderjarigen en daar zijn ook geen aanwijzingen voor gevonden." De Heideroosjes hebben hem inmiddels uit de band gezet (statement na de breek). Houben werkte recent onder andere als theaterprogrammeur. In gesprek met Zout Magazine vertelde hij in 2019: