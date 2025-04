Schakelen we nu over naar de redactie van de Gelderlander, die recentelijk is geïnfiltreerd door iemand die mogelijk op de loonlijst staat van de fastfoodindustrie, of zelf voor het laatst heeft gegeten in 2010 en gewoon ontzettend honger heeft. Er komt namelijk een gloednieuwe hart- en vaatziektenhub, door de krant abusievelijk omgedoopt tot 'fastfoodwalhalla', 'hotspot voor fastfoodliefhebbers', '18.000 vierkante meter aan puur voedselvertier' en (bij monde van een fastfoodexpert) 'een heel gewaagd spektakelstuk'. "De fastfoodliefhebber kan zijn of haar hart (lees: maag) na deze zomer flink ophalen in Duiven, vlak bij Arnhem." Ja sorry meneer de verslaggever is dit AI of ben je gewoon hartstikke duizelig van de vetzucht. "De keuze wordt reuze voor de liefhebber van snel eten. Bekende ketens als Burger King en De Beren krijgen een plek, maar er zijn meer mondwaterende maaltijdmakers." Jezus Christus het is net Mart Smeets die over zichzelf praat. Voor de vorm nog wel een expert gebeld en opgetikt dat fastfood 'letterlijk ongezond is' (voor het figuur is het ook niet per se flatteus, red.). Blijkt ook nog eens het levenswerk van deze jongeman, want afgelopen december publiceerde hij in eveneens de Gelderlander een als listicle verpakte opsomming van plekken waar hij als de tent straks opengaat zijn bek helemaal vol gaat proppen. Gadverdamme zeg.

Zin in patat en mayo en ketchup en mosterd en kroketten en bitterballen en grillburgers en cheeseburgers en dubbele cheeseburgers en driedubbele cheesburgers en oké fok it vierdubbele cheeseburgers en quarter pounders en kipburgers en pizza's en kipnuggets en taco's en biefstuk en saté en gebakken zalm en nog meer patat en misselijkmakend onsubtiele wokmaaltijden en nog meer patat en kaassouflés en cola en chips nu.