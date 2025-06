Allemaal van harte gefeliciteerd met Wereld Martini Dag! De cocktail martini, niet te verwarren met het MERK Martini, dat weliswaar gebruikt wordt om tot de cocktail martini te komen maar als u een cocktail martini maakt kunt u in plaats van het supermarktmerk Martini ook naar uw slijter gaan voor een flesje Dolin (goedkoper & lekkerder) en als u per se ergens rode Martini voor wil gebruiken, niet de cocktail martini dus, doet u dat in een negroni en dan doet u dat in het optimale geval met een flesje Cocchi, maar dan hebt u een negroni en geen martini - en hoewel er ook zoiets bestaat als een negroni WEEK kunnen we daar nu niet verder op doorgaan want het is MARTINI DAG. Bekend van James Bond. Op de foto Tino Martini, bekend van dronken zijn.