Een van de grootste culinaire overwinningen van Nederland, samen met oesters uit Zeeland, bitterballen, haring aan de staart en Hollandse aardbeien. Sowieso het beste product van de Nederlandse zandgronden bezuiden de Maasbrug-A2 bij Empel. Asperges. Wit goud. Poldercoke. Ze zijn er weer, de staven van de goden waarvan de topjes zo zacht en boterig zijn dat het lijkt of ze met veel liefde komen op uw tong. Het Brabants Asperge Genootschap meldt dat totale winnaar Jan van de Berkershoeve te Liessel weer meer dan 10 kilo asperges heeft gestoken. En dan belanden ze straks weer, samen met 2 eieren, 4 plakken goede ham, 200 gram krieltjes per persoon, roomboter en verse bieslook eerst op uw bordje, en daarna in uw mondje. Asperges, we dromen van je. Van je vorm en van je smaak.