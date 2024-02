Toen ik als kind bij mijn grootouders langs mocht, was er altijd een bijkeuken en een schuur vol met conservenblikken, vele flessen drank, lang houdbaar eten, afvalhout en andere brandstoffen. Ze hadden de oorlog meegemaakt. Volle voorraadkasten waren hun meer waard dan een banksaldo. Wie honger heeft gekend, leert voor zichzelf te zorgen. Voor hoeveel dagen heeft u eten in huis?

Tijdens corona hebben we lege schappen in de supermarkt gezien. We zijn een paar jaar verder, en iedereen lijkt dat alweer vergeten. We leven in grote woonkeukens, maar de koelkast is leeg, we kopen op het laatste moment een maaltijd in of gaan uit eten zonder reservering. Deze optimalisaties heten “Just in time” in management doctrine, beter bekend als “Just in trouble” op de werkvloer.

De mate van beschaving kun je aflezen aan hoe minderheden worden behandeld. Boeren verkeren nu decennialang in onzekerheid over vergunningen en andere regelgeving. De politiek vertrouwt blind op de markt voor oplossingen. Er is geen politieke stabiliteit of langetermijnvisie. Het drijft boeren tot wanhoop en waanzin. Parijs werd belegerd , de grens tussen Nederland en België is nog afgesloten .

Israël weet dat voedsel importeren uit de omliggende Arabische wereld problematisch kan zijn. De oogst in Israël dreigt dit jaar te mislukken. Grote gebieden langs grenzen met Libanon, Syrië en Gaza zijn geëvacueerd, het afgevallen fruit ligt onder de bomen te rotten. Gastarbeiders durven of mogen de rest van het land minder in, lokale boeren zijn opgeroepen als reservist in de gewapende strijd.

Onze boeren worden gedwongen om een energietransitie door te voeren, terwijl ze concurreren met goedkoop voedsel van buiten de EU dat niet aan dezelfde regels hoeft te voldoen. We ontwikkelen een hetze tegen boeren die per kilogram product de minste milieubelasting ter wereld veroorzaken. We zouden ze moeten huldigen in plaats van hun boerderij, bedrijf en bestaan kapotmaken.

Boeren kunnen niet allemaal landbouwvoertuigen kopen die op elektriciteit rijden, daarvoor kunnen ze het geld niet lenen en de fabrikanten kunnen niet in die hoeveelheden leveren. Politici komen elk jaar met nieuwe regels, daarop zijn geen langjarige beslissingen te nemen. Technologie die bestaat en werkt, wordt niet goedgekeurd. Boeren krijgen bevelen zonder enige mogelijkheid die uit te voeren.

Rob Jetten kondigde een einde aan fossiele subsidies aan. Daarmee dwingt hij burgers, bedrijven en boeren die niet kunnen investeren tegen steeds hogere prijzen fossiele brandstoffen en plastic producten af te nemen. Rob Jetten moet deze zomer alsnog elke muur isoleren. Alleen dan verlaag je de gedwongen inkoop van brandstoffen. Dat scheelt fossiele omzet, winst en subsidie.

Woningisolatie wordt nu een halve eeuw over gepraat, en kan in enkele jaren worden terugverdiend. Elke euro geïnvesteerd in isolatie na de oliecrisis, had inmiddels tientallen uitgespaard. Er zijn nog steeds sociale huurwoningen met enkel glas -dat blijft tot 2030!- waar mensen niet meer durven of kunnen verwarmen. Die mensen gaan vervolgens de hulpverlening in, wat een ton per gezin kost.

Fossiele brandstoffen kennen een afvalprobleem. De concentratie CO2 in de lucht stijgt sinds de industriële revolutie naar niveaus die onze strategische en analytische vaardigheden aantoonbaar aantasten. We raken langzaam maar zeker bedwelmd door onze eigen uitstoot. Koolstofdioxidegas maakt ons dom. We zullen wereldwijd bossen moeten aanleggen om dit uit de lucht te halen.

Kernenergie heeft totaal geen afvalprobleem. De opwekking van kernenergie begint met het verwijderen van radioactieve stoffen uit onze natuur. Deze instabiele stoffen worden netjes opgegraven, opgeruimd, geconcentreerd en gebruikt om energie op te wekken. De natuur wordt schoner. Het zijn vaste stoffen, dat maakt het makkelijk verplaatsbaar.

Het radioactieve materiaal wordt na gebruik in glas gegoten, zodat het nooit meer onderdeel van een levend organisme wordt, zelfs als het breekt en uit de opslag raakt. Al het kernafval van Zwitserland past in dezelfde hal, ingegraven in een berg. Let u vooral even op de medewerker die gewoon in de opslaghal kan staan. Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld de milieuschade van olie in de Niger-delta.

De hetze tegen kernenergie is het mooiste succes van de olielobby. Trap er niet in. Kernenergie is de goedkoopste, de veiligste en de schoonste vorm van energie die we hebben. Dat Angela Merkel -nota bene een natuurkundige- goedwerkende, goedkope en veilige kerncentrales sloot, is de zuiverste vorm van klimaatpopulisme die ik heb gezien. (PDF) Het ging niet om inhoud of leveringszekerheid.

Doe eens gek, koop deze week alleen producten van Nederlandse bodem. Dan zie je hoe complex, afhankelijk en fragiel onze voedselvoorziening nog steeds is. Haal het eens zelf bij de boer, dan leer je wat eten echt kost en kan je stevig besparen. Stedelingen hebben de hongerwinter overleefd dankzij lokale boeren, misschien loop je volgende week hetzelfde boerenerf op als je voorouders.

Wees dankbaar voor elke maaltijd.