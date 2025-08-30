Ook afgelopen week hebben "daders" op scooters en fatbikes weer de nodige billboards over het hoofd gezien waar toch echt geel op blauw staat dat vrouwen de nacht op eisen. Afgelopen weken en eergisteren te Rotterdam volgens de NOS: "In Rotterdam zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen lastiggevallen door een man op een scooter. Gisteravond werd een 19-jarige vrouw achtervolgd en aangerand. Het is nog onduidelijk of het steeds om dezelfde dader gaat. De vrouw fietste gisteren rond 19.00 uur op het Zevenbergsedijkje in IJsselmonde toen ze door een man werd achtervolgd. Hij pakte haar vast, duwde haar van haar fiets en probeerde haar broek open te maken. De vrouw wist te ontkomen en alarmeerde de politie."

En hier toont de Staatsomroep zich weer eens op het kwaadaardige af waar het draait om dadersignalement: "De voortvluchtige verdachte is vermoedelijk tussen de 20 en 30 jaar oud. (...) De opgegeven signalementen lopen uiteen, maar in alle gevallen ging het om een man op een scooter." En dat terwijl er zelfs in het AD wel gewoon te lezen staat: "De verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur en is tussen de 20 en 30 jaar oud."

Soortgelijk verhaal dan, namelijk zes aanrandingen in Beuningen. "De politie vermoedt dat er sprake is van één verdachte. Bij de meldingen komt namelijk eenzelfde signalement terug. Het betreft een man in de leeftijd van 20-30 jaar, die bij alle incidenten is gezien op een fatbike." En ondanks dat de politie naarstig op zoek is naar de dader, wil het niet zeggen WAT dat signalement dan is: "Een woordvoerder van de politie wil desgevraagd geen verdere informatie geven over het signalement van de verdachte."

En dan vraagt u zich misschien af: hey hoe verliep het traditionele buitenslaapfeest op het Huttendorp in Bleiswijk voor 150 kinderen dit jaar eigenlijk? Nou, niet best, want voor het eerst in 50 jaar kon het simpelweg niet doorgaan. "Iets voor middernacht probeerde een groep van zo’n 20 jongeren het terrein op te komen, vertelt Kuijper. “Ze wilden over de hekken heen klimmen en gooiden er van alles overheen: eieren, fruit, hout, vuurwerk. De jongeren waren intimiderend en riepen seksuele opmerkingen naar de kinderen en de vrijwilligers. Ze maakten de kinderen bang.” De vrijwilligers hebben de jongeren daarop aangesproken. “Dat liep volledig uit de hand. Er ontstond een vechtpartij tussen de jongeren en omstanders. We belden meerdere keren de politie, maar het duurde ruim een uur voordat ze er waren.” Rond middernacht besloot de organisatie dat het niet langer veilig was. “Om kwart voor twee waren alle kinderen weg. Terwijl de ouders hun kroost kwamen ophalen, waren de jongeren nog steeds met vuurwerk bezig.”"

Evenzo vraagt u zich misschien af: hey hoe was het gisteravond eigenlijk op de kermis in Den Bosch? Nou, niet best. En de nieuwskop van Omroep Brabant laat geen misverstand bestaan over hoe dat komt! "Grimmige sfeer op kermis, voetbalfans zoeken confrontatie met Syriërs". De tekst zelf echter, doet toch vermoeden dat 'geconfronteerde' Syriërs niet enkel vrouwen met knuffels en suikerspinnen waren: "Een groep van zo'n 150 tot tweehonderd voetbalsupporters van de harde kern van FC Den Bosch zou daar de confrontatie hebben gezocht met Syriërs. Die zouden aan het uitdagen geweest zijn. (...) Een groep van 27 Syrische jongeren veroorzaakt al weken overlast in de Bossche binnenstad. Van vechtpartijen en mishandelingen tot het bekogelen van voorbijgangers: de incidenten zouden zich opstapelen." Zeer wel mogelijk betreft dat overigens losjes en ongeveer dezelfde groep als deze 30 Syriërs met gebiedsverbod die de binnenstad al maanden terroriseren.

Helaas komt de Stemwijzer pas 1 oktober online!

Update 12:50 - Vannacht te Diemen, niet gek ver vanaf Duivendrecht: "Het is even voor 04.00 uur op zaterdag 30 augustus als een vrouw op het Zilvermeeuwpad ter hoogte van de onderdoorgang van de Gooiseweg loopt. Daar wordt ze slachtoffer van een poging tot een seksueel misdrijf. Precies op dat moment rijden er twee fietsers langs. De passanten vertrouwen de situatie niet en besluiten terug te fietsen. Ze weten de verdachte te overmeesteren. Kort daarop kan hij worden overgedragen aan toegesnelde agenten."