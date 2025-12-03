Duurde even (5 dagen). Maar toen was de dappere Mediahuis-verslaggever van De T. helemaal aangekomen in AALTEN en MEDDO en DE KOP VAN OVERIJSSEL om wat heerlijke kwootjes te halen inzake dat idiote onderzoek van Rutgers cum suis inzake "plattelandsjongeren" en de volstrekt misplaatste campagne Kleine !@#$% dingen worden grote !@#$% dingen

Volgens de onderzoekers van Rutgers groeien plattelandjongeren op in een tijd waarin influencers uit de manosphere, zoals Andrew Tate, ’schadelijke opvattingen over mannelijkheid constant herhalen’. Ook zou het in de regio minder geaccepteerd worden wanneer iemand anders is en deel uitmaakt van de lhbti-gemeenschap.

JA HALLO RANDSTAD, DAT IS DUS NIET ZO.

"Wanneer we met zijn allen gaan stappen, zorgen we er altijd voor dat de meiden op een veilige manier thuis komen. Als ik over deze campagne lees, lijkt het er op dat ze ons de normen uit het westen willen opleggen’’,

Meer rake quotes van plattelandsjongeren HIERRR in De Telegraaf.

(Afbeelding: Hielke & Sietse Klinkhamer uit Lent, Friesland geven Loes Reijmer van de Volkskrant een lift in hun zelfgebouwde autoboot, vanaf de Holterbergweg via de Amstel naar Mediavaert, Duivendrecht, want het pendelbusje van DPG kwam weer eens niet door de emissietest. "Hee Loes, doe die koplampen even aan, we zien niks.")