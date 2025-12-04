Naar aanleiding van de recent gelanceerde campagne over groepsdruk onder plattelandsjongeren lijkt het mij mooi dat die plattelandsjongeren ook van zich laten horen. Daarom schrijf ik deze brief. De plattelandscultuur is moeilijk te begrijpen als je er niet aan meedoet of als je jezelf er niet goed in verdiept. Het emotioneert me ook lichtelijk als ik hoor hoe er naar de prachtige plattelandscultuur wordt gekeken. Er wordt zo’n karikatuur van gemaakt die totaal onrecht doet aan de werkelijkheid. Met deze brief wil ik graag een klein snuifje cultuur van het platteland meegeven met de focus op deze !@#$% campagne.

Als basis wil ik uitgaan van deze video. Dit is een aflevering van het programma Keet! waarin Omroep Gelderland keten door het hele land afgaat om een sfeerimpressie te geven. In deze aflevering wordt elk punt dat Rutgers probeert te maken ontkracht. Er is een keethomo die geaccepteerd wordt, er zijn mannen die afwassen en bakken (toxisch), mensen die aan de cola en de Fanta zitten, mannen die zich laten onderbreken door vrouwen (erg masculien) en er is ruimte voor verdriet en rouw. Het tegenovergestelde beeld dus van wat er in de Rutgers-campagne geschetst wordt. Dit laat zien dat met deze campagne de plank volledig misgeslagen wordt. Deze vriendengroep is natuurlijk niet representatief voor het hele platteland, maar het laat wel zien dat er met deze campagne groot onrecht aan de plattelandsjongeren wordt gedaan. Groepsdruk is niet alleen aanwezig bij plattelandsjongeren, het kan voorkomen door heel Nederland (denk aan balletjes van een studentencorps). Rutgers zou zich dan ook niet druk moeten maken over een plattelandsprobleem, maar over een groepsdruk-probleem (als ze zich toch ergens druk om moeten maken).

Het platteland is een andere gemeenschap dan de stad. Onze cultuur ontwikkelt zich dan ook anders dan de cultuur in de stad. Laten we die ook volledig gescheiden houden. De stadse manier van denken hoeft niet opgedrongen te worden aan ons. En die veronderstelde masculiniteit en traditionele man-vrouwverhouding vallen reuze mee. Vrouwen die een boerenbedrijf willen overnemen of een 'mannenberoep' hebben, worden daar volledig in gesteund. Stiekem zijn dat zelfs de meest aantrekkelijke vrouwen.

We moeten gaan accepteren dat er een cultuurverschil is tussen stad en platteland. Ik wil dan ook oproepen om je niet te bemoeien met een cultuur die je niet kent. Laat ons alsjeblieft met rust. Iedereen is bij ons welkom, maar weet waar je in terecht komt en pas je aan. En voor de mensen uit de stad die nu jaloers zijn geworden en graag onderdeel zouden worden van een van de weinige authentieke, Nederlandse culturen; zelfs kakkers zijn welkom bij ons.

Misschien is het tijd voor een nieuwe campagne om de Randstad te laten weten zich niet te bemoeien met de plattelandscultuur. Dit zou ik willen doen met een originele campagne slogan: WIJ EISEN HET PLATTELAND OP.

Met vriendelijke groet,

De gemiddelde plattelander