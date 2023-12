ANP-foto. Bijschrift: Als Nederland het Sinterklaasfeest viert, viert men op de Waddeneilanden een eigen feest met gemaskerde mannen. Dit noemt men het Sunterklaasfeest. In Hollum mogen vrouwen na 17 uur niet meer over straat. Dit geldt ook voor jongens jonger dan 18 jaar. Doen ze dit wel, verjagen de Sunneklazen hen met stokken van de straat. De straatverlichting en die van de huizen moet uit zijn. Dit met uitzondering van de huizen en cafe's die zijn opengesteld voor de Sunneklazen. Als ze hier binnenkomen moeten de vrouwen een danspasje maken als de Sunneklaas met zijn stok op de grond tikt. De regels verschillen per eiland en per dorp. Project Europese Volksfeesten.

Het leek de vrijheidsstrijders van de NPO een goed idee om ergens heen te gaan waar ze niet welkom zijn. Want in de cultuuroorlog tegen alles wat Nederlands is, is alles geoorloofd. En helemaal als er vrouwen dingen niet mogen. SCHANDALIG!!!1! NIET MEER VAN DEZE TIJD!!!1! En zo belandde PowNed op Ameland, waar ze dingen op hun Amelands doen & als je je er tegaan bemoeit kun je een schop onder je hol krijgen. Hetgeen geschiedde. Niet fraai, wel begrijpelijk. Folklore, wel heel erg van deze tijd, Gemeente Ameland: "Als mensen hier komen, verwachten en hopen we dat ze zich aan de regels houden." Ook met Mia Nicolai! Nu op afgehaakt en ongehoord NPO1.