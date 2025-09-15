O nee! Jongeren voelen zich niet gehoord door politiek
NIEUWS
Unieke situatie, dijkbrekend nieuws: jongeren, die zelf nooit iets lezen, laat staan over politiek, en zelden iets luisteren, al helemaal niet over politiek, voelen zich niet gehoord door politiek. "De mate waarin zij zich gehoord voelen geven zij het cijfer 4,4." Nou en dan mag dus ene Recep van 17 bij RTV Oost leeglopen omdat-ie zich niet gehoord voelt. Twee weken geleden ook al in het AD: arme jongeren voelen zich niet gehoord. Afijn rondje googlen. 2018: Jongeren staan ver af van 'grijze mannen met stropdassen'. 2022: Fenna (22): "Ik wil ervoor zorgen dat problemen van jongeren door politici gehoord worden". 2022: Jongeren voelen zich vervreemd van Haagse politiek: 'Er wordt veel gepraat, maar niet geluisterd'. 2022: **‘**Jongeren in Woerden-West voelen zich niet gehoord’. 2021: Waarom jongeren gaan rellen: 'Ze voelen zich niet gehoord'. 2022: Meisjes voelen zich politiek niet gehoord. 2022: Jongeren willen meer gehoord worden. 2022: Mbo'ers voelen zich nauwelijks gehoord: 'Ze denken dat we dom zijn'. 2021: Jeugd voelt zich niet gehoord: ‘Politici ga aan het werk, het land stroomt over!’. 2020: Helft jongeren voelt zich niet gehoord over corona-aanpak: 'Oudere generaties nemen de besluiten, wij draaien op voor de rekening'. 2023: 'Kloof tussen jongeren en overheid groeit'. 2017: Vlaamse jongeren hebben geen vertrouwen in politiek. 2017: VOELEN NEDERLANDSE JONGEREN ZICH VERTEGENWOORDIGD IN DE HUIDIGE POLITIEK? 2019: Jeugdparlement: "Jongeren zijn wel politiek geïnteresseerd, maar het vertrouwen is weg". 2024: 'Veel jonge kiezers willen radicalere keuzes dan de democratie toelaat'. MISSCHIEN MOETEN DIE JONGEREN OOK EEN KEERTJE IN DE SPIEGEL KIJKEN HE. EINDE BERICHT
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Moslimjongeren vanaf nu elk half jaar in gesprek met kabinet en "MinBuz gaat maatregelen tegen moslimdiscriminatie coördineren"
Weet je wát Nederlands grootste probleem is? Het is zo zwaar om moslim te zijn
Jongeren allemaal: poeh poeh nou hèhè foi toch
De eerste sneeuwvlokken vallen in augustus
Zwembadoverlast nu ook weer in Nederland. Toegangsverboden uitgedeeld in Someren
Foto: niet de jongeren in het verhaal
Vrouwen BESPUUGD door 'jongens' op fatbikes
Foto niet de fatbikejongens in het verhaal
Burgemeester Den Haag wil gebiedsverbod reljongeren Scheveningen
Ontwikkelingen langs de etnoculturele breuklijn aan de Noordzee
Scheveningen: honderden 'jongeren' belagen politie met stenen en glas, terrassen vernield, geen arrestaties, Haagse oppositie wil spoeddebat
En het bleef nog lang onrustig langs de etnoculturele breuklijn aan de Noordzee