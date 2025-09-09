Tien minderjarige jongeren mishandelen 57-jarige man op parkeerplaats Uithoorn
Avondje Aldi in Uithoorn
Grote groep minderjarige jongens slaat man (57) ziekenhuis in op parkeerplaats Uithoorn https://t.co/7dIGsJujZH— NH Nieuws (@NHNieuws) September 9, 2025
Afgelopen zaterdag heeft een groep van TIEN MINDERJARIGE JONGEREN geflikt wat we gewend zijn van minderjarige jongeren:
knikkeren blikje trap iemand mishandelen. Een 57-jarige man liep die avond om een uur of acht 's avonds over de parkeerplaats van de Aldi in Uithoorn toen de groep hem belaagde en op hem in begon te slaan en te schoppen. Gelukkig dreigde een omstander in te grijpen, waarna de tuiggroep bestaande uit louter jongens het op een lopen en fatbiken zette (om te gaan knikkeren wellicht) en het slachtoffer met zware verwondingen naar het ziekenhuis kon worden afgevoerd. De politie heeft meerdere getuigen, waaronder het slachtoffer, gesproken en op basis daarvan de typische "jongeren"-signalementen achterhaald: "Vier jongeren waren in het zwart gekleed. Twee jongens reden op een zwarte fatbike, van wie één tussen de 10 en 13 jaar wordt geschat. Hij droeg een korte broek en een blauw T-shirt. De ander droeg een donkergrijze broek, een zwart vest en een bruine pet. Een andere verdachte droeg een Gucci-pet, een zwarte jas, een donkere spijkerbroek en zwarte schoenen van het merk New Balance. Hij wordt rond de 16 jaar oud geschat. Een andere verdachte van rond de 16 jaar droeg een grijs trainingspak en donkere schoenen." Geen van de tien is vooralsnog gepakt en het motief? ONBEKEND.
